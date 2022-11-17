他爆高虹安男友2周前已出國　「這是不是畏罪潛逃？」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何志偉爆高虹安男友2周前已出國　「這是不是畏罪潛逃？」

▲高虹安。（圖／記者陳凱力攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者陳凱力攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭爆料詐領立委助理費，利用在永齡基金會年薪600萬元的男友李忠庭當人頭助理，申報公費補助，涉嫌《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物等罪，民進黨立委何志偉16日更爆料，高虹安近日一個一個連絡各個助理，這已經涉及串供的問題，且高的男朋友李忠庭2周前已經出國，「這是不是畏罪潛逃？」對此，高虹安陣營尚未回應。

國民黨新竹市長候選人林耕仁陣營日前踢爆，高虹安立委任內，聘用男友當公費助理，周刊媒體隨後也刊出13頁高虹安的助理薪資內帳明細，質疑高虹安浮報助理薪資，助理因被「低薪高報」的收入，都要上繳委員辦公室當公積金。

對於相關情事，何志偉16日在政論節目質疑，民眾黨在黨團助理部分是否用好用滿，再用個人助理的名義申請一次，這是類似雙薪的邏輯，必須要說，爆料人越來越多，如果把這些錢重新分配、隨便亂搞，會涉及刑法裡的貪汙治罪條例，這都是7年以上重罪。

對於助理爆料內容，何志偉透露，高虹安近日一個一個連絡這些助理，這涉及到串供的問題，她的男朋友也已經出國2個禮拜了，出國飛出去、跑掉了。對於主持人詢問，李忠庭出國時，高虹安事件是否已討論到他？現場來賓則給予肯定回應。

何志偉表示，這是來自他們內部的訊息，說李忠庭出國的背後必須探究幾件事，高虹安曾說自己沒看過記帳完整內容，對此不清楚、也不了解，這是不是代表李忠庭就是所謂的「責任者」，都知道扣了什麼生理假、生病，李忠庭的參與程度到底到哪。

何志偉批評，高虹安的講法始終都是從來沒看過、也不清楚，但其實看起來內容感覺就很驚人，甚至男朋友現在跑出國，是不是逃避責任，「呼籲他們儘快面對這一筆爛帳！」

對於相關案情，調查局北機站獲報後，持續進行相關蒐證，近日將報請北檢檢肅黑金專組檢察官指揮偵辦，全面檢視蒐證進度後，決定是否進行搜索。據了解，林耕仁團隊方面也同步在準備相關資料，未來也將視辦案單位需要，提供立委辦公室過去2年開銷支用等單據做為偵辦參考。



 

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