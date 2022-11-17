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正妹營養師選市議員！拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

▲許睿慈原本是位營養師。（圖／翻攝自臉書／許睿慈）

▲許睿慈原本是位營養師。（圖／翻攝自臉書／許睿慈）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選打得火熱，基隆中正區市議員候選人許睿慈，原本是一名營養師，如今她轉戰民意代表，想發揮自身專業，更進一步推動長照服務，昨日她還出了一本寫真集，高顏值與親和的笑容，被網友大讚是「基隆版陳紫渝！」

許睿慈從基隆市衛生局專員到基隆市立醫院營養師，在地深耕10年時間，從門診、走訪基隆各區辦理健康講座的過程中，她看見了長者的照顧需求，因此兩年前她創辦大心、迎養日照中心，結合營養學，實踐她對於長者的照顧關懷，也減輕了家庭照顧者的負擔。

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今年7月她接受徵召參選民意代表，許睿慈表示，「身為長照服務工作者，針對長照政策，未來我希望能整合政府的資源，媒合民間企業與相關長照社福機構，一起努力推動長照服務。」

而婦女政策方面，擁有高齡社會暨婦幼關懷協會、孕產婦職業工會理事長背景的她，希望能提升政府對於嬰幼兒照顧資源，減緩年輕家庭的負擔。

▲許睿慈原本是位營養師。（圖／翻攝自臉書／許睿慈）

▲睿慈的營養食譜寫真書。（圖／翻攝自臉書／許睿慈．許願池）

值得一提的是，許睿慈昨天推出營養食譜寫真書，希望透過比較輕鬆、溫柔的方式，來介紹中正區美麗的觀光景點，包括舊漁會大樓、潮境公園、彩色屋、望海巷、跨海大橋等。

而網友們也紛紛湧入留言打氣，直呼「想要+1」、「太太太美了」、「基隆陳紫瑜」、「凍蒜凍蒜凍蒜，高票當選」、「超美的」。

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