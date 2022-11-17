徐定禎嗆「一直罵政府是怎樣」！影片惹怒大學生：真把自己當國王？

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎月初到國立聯合大學演講，期間學生提到網軍、高端疫苗、論文等爭議，結果被他反嗆「不要再亂了」、「該罵的是中共，一直罵自己的政府是怎樣？」影片曝光後掀起軒然大波。不少大學生看完影片後，怒批「這態度太傲慢了吧」。

▲徐定禎月初受邀到聯合大學和學生會談。（圖／翻攝自Facebook／國立聯合大學學生會 NUUSA）

徐定禎月初到聯合大學和大學生面對面會談，學生提問民進黨擅長透過網軍出征不同意見者，這種行為和最討厭的「小粉紅」有何不同？徐定禎駁斥，認為這是認知作戰，網路上大家愛說什麼就說什麼，反指台北市長柯文哲才在市府養網軍，「四叉貓是1450（指網軍）嗎？我不認為啊」。

接著學生以高端疫苗、數位中介法、前新竹市長林智堅論文案為例，詢問徐定禎是否覺得民進黨和年輕人越走越遠？徐定禎表示，「這個就不要再亂了啦」，要大家回想疫情最初的時候，台灣是如何熬過來的，雖然民進黨也許做得不夠好，但該罵的是中共，「一直罵自己的執政黨是怎樣？一直罵自己的政府是怎樣？」認為台灣防疫和世界各國比起來已經是前段班了。

▲徐定禎會談內容引起爭議。（圖／翻攝自Facebook／國立聯合大學學生會 NUUSA）

許多網友看到影片後，紛紛在下方留言「徐定禎都在教訓學生，還是候選人就這麼派，選上就真的把自己當苗栗國國王了」、「好扯，長官在教訓部屬似的」、「到底多爛要跟中共比啊？笑死」、「執政黨不能罵，只能監督在野黨，做不好就去罵中共，這政府有權無責，難怪態度這麼傲慢」、「這邊的大學生也要變成中共同路人了嗎」。

▲留言罵聲一片 。（圖／翻攝自PTT）

該影片也在PTT掀起網友熱議，「不能罵執政黨不就跟中國一樣」、「印象很多聯大學長住苗竹耶，這樣全得罪」、「有夠蠢的態度，高傲到不行，難怪年輕人討厭」、「徐定禎怎麼會覺得學生們聽完會想投給他？」「執政黨不能罵，那跟中共差別在哪」、「不罵執政黨，難道要檢討在野黨」、「民進黨主流論調就是這樣，執政黨全力監督在野黨！自己執政就不能監督政府」。

針對爭議，徐定禎17日上午受訪表示，和聯合大學學生交流，會中並沒有對嗆，只是學生提出的問題比較尖銳，針對高端疫苗和網軍的問題擦出火花，他認為這就是認知作戰，而且兩岸網路戰早就開始了，高端被汙名化，國民黨要負很大責任；而柯文哲在市政府養網軍沒人追究，一直說民進黨的網軍和1450，最後也沒查出來是誰的？這就是認知作戰。他也強調，現場解答之後學生也沒有意見，並沒有對嗆。