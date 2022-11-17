王世堅喊「這票為黃珊珊保留」　陳時中尊重：個人的人情

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者袁茵攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市議員王世堅日前接受網路直播節目專訪時說，因為身為民進黨員，所以他現在傾全力支持陳時中，但7年前因為大巨蛋的議會提案，他欠黃珊珊一個人情，他這票會為她保留。對此，民進黨台北市長候選人陳時中17日回應，民進黨的候選人大家心情是一致的，不過王世堅有一個個人的選擇、個人的人情，「那我們尊重」。

▲陳時中今天前往南投為蔡培慧輔選。（圖／陳時中競總提供）

此外，陳時中今天上午前往南投陪同民進黨候選人蔡培慧車隊掃街前接受媒體聯訪，媒體亦關注，南投縣長林明溱及國民黨南投縣長候選人許淑華批評，陳時中擔任防疫指揮官期間，阻擋南投縣疫苗採購，罔顧南投縣民的權益？陳時中說，南投縣基本上不具有購買疫苗的權益，因為疫苗購買要由國家做保證，國家必須保證疫苗出貨商不是免責，因此事前必須向衛福部申請，可是問題是，要有人要賣給他，才有辦法辦理，「也沒有人要賣給他，東西什麼都沒有，我們這個事情沒有辦法辦。」

陳時中解釋，沒有所謂阻擋南投買疫苗這件事情，南投本身不具備買疫苗的條件，要把事情分清楚。

另對於媒體報導，幫藝人澎恰恰還清大部分債務的林秉文曾欲捐款給陳時中，但因金額太過龐大遭拒收，陳時中說，政治獻金還是要照著《政治獻金法》，一般是由競選總部處理相關問題，事前他並不清楚這個事情，不過事後因為金額有點龐大，競總有跟他報告拒收了。