認言語傷人「不擅言詞」　徐定禎批鍾東錦：嘴上幽默檯下捅破肚子

▲民進黨苗栗縣長候選人徐定禎。（圖／翻攝自Facebook／國立聯合大學學生會 NUUSA）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎本月3日前往國立聯合大學學生會演講，回應學生提問時脫口「一直罵自己的執政黨是怎樣？一直罵自己的政府是怎樣？」、「到中國去住住看啊！」等語，經媒體報導後引發軒然大波。對此，徐定禎17日自錄影片解釋說，他講話不好聽，這部分以後真的要想辦法改進，不過，選他至少不會用刀槍傷人，「有的人可能嘴巴幽默，跟你笑嘻嘻，但檯面下會捅破你的肚子。」

徐定禎月初前往聯合大學與大學生面對面座談，會中有學生以高端疫苗、「數位中介法」立法、新竹市前市長林智堅論文等爭議為例，詢問徐定禎是否覺得民進黨與年輕人越走越遠？徐定禎當場說，「這個就不要再亂了啦」，回頭想想吧，武漢肺炎的時候台灣是怎麼熬過來的？民進黨政府也許做得不夠好，但該罵的是中共，「一直罵自己的執政黨是怎樣？一直罵自己的政府是怎樣？」台灣跟世界各國比起來是前段班，在中共還在封控、封城、清零時，台灣可以正常生活，「一直污名化高端，污名化我們的政府是怎樣？你到中國去住住看啊！」

對此，徐定禎17日回應，他到聯大學生會演講是兩周前發生的事，不知為何忽然被大量炒作，他客觀地陳述想法，現場沒有發生「怒嗆」、「痛批」，不過他一直都不是善於言詞的人，講話不好聽，這部分以後真的要想辦法改進。

徐定禎也說，「不過言語傷人是一回事，選我，至少不會用刀槍傷人。有的人可能嘴巴幽默，跟你笑嘻嘻，但檯面下會捅破你的肚子。我選上縣長，講錯話你可以批評指教。黑道選上縣長，講錯話，縣民如果敢批評，就會被人指教。」暗酸無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦公開承認曾拿刀捅破他人肚子，被判殺人未遂一事。

實際上，鍾東錦本月在聯合大學演講時，也曾談及該案指，那不是大刀，是小小的水果刀。他還說，就算自己做錯事，也會趕快把傷害減少，例如他把同學弄傷，就會趕快送他去醫院，趕快跟他道歉，並坦承當時說「輕傷」是口誤，輕傷是騙人的，「但他一個禮拜就出院了，因為年輕，其實只是皮肉傷」，只是有時候刀子很鋒利，不小心就弄傷了，也沒有像大家想像的那麼嚴重、那麼狠，血一點點而已，所以他看到割傷了，趕快送去醫院，所以對方很快就原諒自己，兩人馬上就又一起喝酒了，可是那時候醫院檢查是刀傷，所以馬上就被判殺人未遂。

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／翻攝自Facebook／國立聯合大學學生會 NUUSA）