民進黨1200首都通　朱立倫轟「菜市場喊價騙選票」：乾脆喊1000元

▲朱立倫陪同凌濤、江怡臻掃街。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

綠營候選人提出北北基桃「1200首都通交通月票」政見引發討論，預估每年需35億元預算，此政見獲行政院大力支持，但也被質疑是選前大撒幣。國民黨主席朱立倫今（17）日直言，民進黨到了選舉才來騙票，1280元是專家學者算出來的（張善政的政見），「1200是菜市場喊價喊出來的」（按1200月票為民進黨桃北北基市長候選人聯合政見），民進黨乾脆喊成1000吧，反正越喊越低嘛！

朱立倫今日上午赴桃園陪同市議員候選人凌濤、江怡臻鶯桃路步行掃街。朱立倫指出，民進黨執政這麼多年，完全不照顧桃園人的交通，現在到了選舉才來騙票，1280是專家學者算出來的（張善政的政見），「1200是菜市場喊價喊出來的」（按1200月票為民進黨桃北北基市長候選人聯合政見），「民進黨的1200既然是喊出來的，乾脆喊1000元，越喊越低吧，這樣的騙票行為，不會得到桃園人和新北人的認同。」

張善政今早在龜山受訪時則說，民進黨新北市長候選人林佳龍來桃園拜票，卻讓自己想起來，最近非常火紅的月票方案1280、1200，是林佳龍擔任交通部長時否決把臺鐵、國道客運納入1280方案，這過去是非常清楚的例證，因此要特別提醒「誰才真正照顧雙北的通勤居民，非常清楚」。