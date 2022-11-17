踢爆陳時中曾赴寧波交流　蔣萬安嗆：你的抗中保台DNA呢？





▲蔣萬安今早到捷運劍潭站附近路口拜票。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中陣營日前踢爆國民黨候選人蔣萬安在美國律師執業期間，曾替中國大陸企業服務。蔣萬安17日回擊直指陳時中在擔任台北醫學大學董事期間，曾赴對岸與寧波醫療中心交流，北醫大董事長當時致詞時還稱，這是北醫大跟寧波市衛生委員會共同合作開啟成功的典範，他反問陳，「你的抗中保台DNA呢？」

蔣萬安今早到捷運劍潭站附近路口拜票，會後受訪時強調，自己在美國擔任律師工作完全符合相關法規，民進黨在批評別人時也應該要檢討自己，因為「中國鵬」原來不只一人，像是國安會秘書長顧立雄過去擔任資深合夥人的萬國法律事務所，在中國大陸設有分所，賺的就是中國大陸的錢。

蔣萬安更直接點名陳時中，過去在台北醫學大學擔任董事，當時也曾到大陸參加北醫大、寧波醫療中心交流活動，甚至北醫大董事長致詞時也說，這是北醫大跟寧波市衛生委員會共同合作開啟成功的典範，他反問陳時中，「你的抗中保台DNA呢？」

蔣萬安再批，民進黨永遠就是綠能、你不能，嘴巴上掛著「抗中保台」，另方面又說別人舔共媚共，卻一邊賺人民幣，完全是雙重標準，強調追求兩岸和平是台灣民眾心聲與共識，我方不求戰也不懼戰，但民進黨永遠雙重標準。

