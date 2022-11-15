張捷翔天師獲中華文化藝術薪傳獎　張麗善贈「傳薪教玄」匾

▲嗣漢第65代張捷翔天師榮獲全球中華文化藝術薪傳獎-宗法弘揚獎殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

嗣漢第65代張捷翔天師榮獲「2022全球中華文化藝術薪傳獎」宗法弘揚獎，雲林縣長張麗善在民政處副處長陳良駿、虎尾鎮長丁學忠等人陪同下，特贈「傳薪教玄」賀匾，給予肯定與祝賀。

全球中華文化藝術薪傳獎由中華民國資深青商總會主辦，包含了武術、書畫、音樂、舞蹈、戲劇、工藝等12項多元領域，嗣漢第65代張捷翔天師秉持著理念，不斷的為弘揚傳統藝術文化而努力，現在第六十五代天師張捷翔自幼生長在雲林農村，從小就修習基本道法。

雲林縣長張麗善表示，文化薪傳是綿延民族的根本，恭賀嗣漢第65代張捷翔天師榮獲全球中華文化藝術薪傳獎-宗法弘揚獎殊榮。其在學歷及經歷上，可以稱道教學經歷最為完整之掌教教主，榮獲此項殊榮，可說是名符其實。



張麗善說，除了前來致贈「傳薪教玄」匾額祝賀，也期待嗣漢第65代張捷翔天師能繼續秉持著理念，不忘初衷，持續弘揚宗法文化。雲林縣的宗教這幾年來蓬勃發展，持續推動民間傳統信仰活動，是匯聚先民經驗與智慧的珍貴文化資產，促進社會團結、凝聚人與人的情感，更是形塑國家文化特色的重要元素之一，深具社會教化力量，希望藉由這股正向能量，推動雲林上場，深化禮義廉恥的教育意義，讓雲林下一代成為台灣社會中堅，為台灣開創遠大的美好將來。



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