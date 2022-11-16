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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安政見會批林智堅「只在乎可拍照打卡的政績」　國小6年蓋不好

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／新竹振道節目部）

▲新竹市第11屆市長選舉政見發表會，首場於今(16日)日下午1點30分登場 。（圖／記者陳凱力攝）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市第11屆市長選舉政見發表會，首場於今(16日)日下午1點30分登場，發表順序依序為，6號高虹安、3號林耕仁、2號龔偉綸、5號沈慧虹、4號李驥羣、1號黃源甫。

高虹安強調，大新竹合併的議題，縣市合併必須是要討論的議題，但是問題都需要縣市合作，林智堅市長跟沈慧虹副市長在執政8年前，其實新竹縣市的合作相當有限，許多要面對的課題進度都停滯，所以新竹縣市應該要從合作開始，力量的結合才可以把問題解決，可以做的事情，現在就可以開始做。

高虹安說，在新竹提出，「古都新竹，風華再現」，店家表示因為東區人口快速發展，以及巨城商圈的磁吸效應，讓老城區面臨沒落狀況，軟硬體設施老舊，店家也貼出招租公告，林智堅跟沈慧虹有花大錢來辦活動，但對當地商家來說，雖然有人潮來，最後活動結束後沒有留下任何東西，「這些問題可以說是林智堅跟沈慧虹7年多來，長期忽視當地居民跟攤商的結果，很難想像林智堅沈慧虹竟然可以對老城區這樣的居民和攤商的痛苦，還有商區的沒落，在這樣的情況下竟然還無動於衷。」

除了老屋健檢以外，新竹急迫的問題就是公共汙水下水道接管率，林智堅跟沈慧虹執政期間，在接管率方面乏善可陳，不到百分之二十，甚至比基隆還低，這顯然跟主政者的態度還有執行力相關，我們不能只在乎可以拍照打卡的政績，拍不到照打不到卡的公共汙水下水道，更牽扯到城市進步的象徵。高虹安保證，未來當選之後市府團隊會以最積極的態度，提升公共汙水下水道的接管率，確保未來產業要利用再生水的時候，不會巧婦難為無米之炊。

高虹安表示她的理念就是，「正派執政工程不灌水」，新竹市的棒球場預算從3.5億開始追加，追加到12億原地重建，但是開幕後打了兩場比賽就停賽，還讓許多球員受傷，還有開刀球季報銷的情況，這些事情市府口口聲聲說要改善，但是到現在快4個月，還是被發現有外牆裂開的問題，甚至WBC的主辦單位要場勘2次都被拒絕。

高虹安強調，到現在為止，新竹市政府仍然沒有人為了這12億，明顯浪費公帑的棒球場重建負起責任，棒球場開幕前，6月時也曾跟林琨瀚教練一起到現場場勘，發現問題後跟新竹市政府說，開幕前一定要改善，沒想到沈慧虹竟說是選舉抹黑，結果造成球員受傷。

還有公共工程大車站的計畫，預算從65億追加到104億，進度可以說趨近於零，新竹市的總圖書館，原本預定今年6月完工啟用，但是在低落的施政效率之下，標案流標了12次，預算一路追加到16億，雖然已經發包簽約，如果未來新竹市還是交給這樣的團隊，是不是如期完工，或是會不會追加預算仍是未定。

高虹安說，這段時間受到鋪天蓋地的抹黑造謠跟網路上的霸凌攻擊，面對這些也感到挫折跟沮喪，不過遇到許多市民朋友都給她打氣，讓她有更多的勇氣，可以站在這邊討論如何讓新竹變得更好，「新竹市現在正面臨著命運的十字路口，我們可以一起選擇善良一起向前走，讓新竹市可以邁開步伐追求卓越」，過去新竹市政府的問題，可以有更好的改變機會，新竹市是一個有文化有科技，有許多得天獨厚實力的城市，讓真正實事求是，願意為大家好好做事，沒有政治框架、科技出身的新竹市長候選人，能夠為大家服務。

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