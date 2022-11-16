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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：高虹安會壓垮民眾黨　柯文哲不快搶救「政治急重症」？

▲▼柯建銘 民進黨中常會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安被指控詐領立院公費助理費，民進黨立法院黨團總召柯建銘16日受訪說，高虹安會變成壓垮民眾黨的最後一根稻草，台北市長柯文哲自己身邊有一位政治急重症的病人，不趕快搶救，要讓她成為壓垮民眾黨嗎？

柯建銘今天在中常會前受訪表示，現在所有律師都沒有用了，高虹安應該解除她的律師委任，「直接認罪，饒了台灣」。柯建銘說，高說自己指揮檢調辦案，錯了，他是在指點迷津，假如高虹安執迷不悟，他只能說，佛度有緣人。

至於柯文哲反批柯建銘要認罪的東西可能更多，柯建銘表示，問題發生在柯文哲，「我佛慈悲」，柯文哲要了解，高虹安會變成壓垮民眾黨最後一根稻草，他上禮拜開記者會號稱「政治debug」，但是bug就在高虹安上面，柯文哲自己身邊有一位政治急重症的病人，不趕快搶救，要讓她成為壓垮民眾黨的最後一根稻草嗎？高虹安只要多休息，多喝點心靈雞湯就好了。

對於民眾黨團總召邱臣遠要求民進黨說明是否也有讓公費助理去黨團做事，柯建銘說，高虹安國庫通黨庫是有違法事實，這才是大問題，高自己曾經講說「助理和黨團有溝通」等語，代表他承認有這個事實，而民進黨團成員完全依照公費助理補助，絕對沒有問題，但是邱講這句話是轉移焦點、自證有罪、何其心虛。

柯建銘表示，民眾黨前新竹縣竹北市執行長林冠年自稱有把錄音對話送給北機組，後續若有人繼續爆料恐會滅黨，小心後面衍生的問題，過去有人這樣被判有罪，偽造文書、褫奪公權，「難保眾多助理沒有一個人會認罪，妳很難去串（串供）的，這些法律問題，後面很嚴肅的，尤其爆料。」

此外，柯建銘也向高虹安喊話說，高這個慣老闆和千萬勞工對抗，這種相對剝奪感，尤其對新竹年輕人、科技人口的相對剝奪感非常重，不可能說鴻海集團也會叫員工把錢捐回來，挪作他用，這是目前新竹年輕選民看不下去的。

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