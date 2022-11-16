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高虹安猛攻公共工程！懷疑有「新竹大秘寶」：政黨輪替會揭露真相

▲▼民眾黨新竹市長候選人高虹安。（圖／記者陳凱力攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安政見發表後接受媒體聯訪。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

2022九合一大選進入最後倒數，新竹市長選情激烈，今(16日)舉行候選人政見發表，民眾黨候選人高虹安在政見發表後接受媒體連訪，再次提及新竹市府公共工程流標、追加預算問題，更直言，「也難怪市民朋友都說，這段時間高虹安被打得如此悽慘，會不會是新竹市其實有所謂的『大秘寶』！」

高虹安表示，剛才政見發表時有特別提到新竹市公共工程問題，不少工程像是大車站、總圖書館等，都不斷追加預算，但卻只聞樓梯小，未見實質效益；大家熟悉的新竹棒球場事件，預算就從3.5億追加到12億，但到現在開幕賽都停賽將近4個月了，還是沒辦法重新啟用，也無法讓美國WBC(世界棒球經典賽)前來場勘。

高虹安指出，關埔國小蓋了6年，預算從2.2億追加到13億，但校舍卻減半，沒有操場、沒有體育館，校慶還要借場地；總圖書館預算也是持續增加到16億，但到現在也沒看到成果，「新竹市府執政團隊在公共工程上面，是不是有運用限制型招標，讓固定廠商得標；或是用一直流標、然後一直追加預算的方式，將公共工程預算變相增加。不只是我剛剛提到的公共工程，新竹市府可能還有很多隱藏的標案。」

高虹安感嘆，也難怪市民朋友們會說，這段時間高虹安被打得如此悽慘，「會不會是新竹市其實有所謂的『大秘寶』，很怕政黨輪替後，會有人看到工程多次流標的真相，希望新竹市府能勇敢面對。」

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