黃金周衝刺！國民黨決戰北台灣　桃園3萬人造勢「衝出勝選基本盤」

▲選戰黃金周，國民黨中央將主導北市「選前之夜」、桃園「黃金週」活動。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著九合一倒數，藍綠選戰進入白熱化階段，國民黨以短兵相接的策略，出動車隊掃街、站路口、掃街拜票，爭取選民最後支持。據了解，國民黨重兵集結北台灣，倒數十天將繼續鞏固台北、新北、基隆、桃園的優勢，並於11月19日黃金週在桃園舉辦3萬人的大型造勢活動，激起選民的熱情，務必在11月26日當天出來投票。

各政黨要拚到最後一刻，就是希望26日能夠勝選。國民黨文傳會主委洪孟楷受訪指出，最後階段將採取短兵相接的策略，各候選人出動車隊掃街、站路口或市場拜票，面對選民、爭取支持，也會重兵布署決戰區。

洪孟楷表示，國民黨一方面要守住既有執政14縣市，另一方面鞏固北北基桃的選情優勢，決戰北台灣，「我們策略以現有14個執政縣市要守住，另外也要擴大執政優勢，包括已經有領先的台北、基隆、桃園，這3個縣市是重中之重決戰區，我們也會黃金週和選前之夜辦大型造勢活動，希望訴求激起支持者熱情，能夠在11月26日的時候風雨無阻出來投票。」

在投票日前的黃金週，國民黨11月19日選在桃園南區舉辦大型的造勢活動，喊出「1126勝利連線」，預計號召3萬名支持者到場，包括台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人侯友宜、基隆市長候選人謝國樑、桃園市長候選人張善政、新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長候選人楊文科，以及苗栗縣長候選人謝福弘將合體，創造大團結，以及展現國民黨搶攻北北基桃竹竹苗的決心。

前高雄市長韓國瑜也預計將於11月20日替柯志恩輔選，原訂在鳳山區市議會旁的空地，但因鄰近高雄市長陳其邁競總，為了避免衝突發生，柯陣營最終改在楠梓區高雄花卉農園中心舉辦造勢活動。

1125「選前之夜」最後壓軸造勢大會，目前確定「六都」都會舉辦，其中黨中央將主導台北市的造勢晚會，至於投票前最後一個週六、週日的「黃金週」，黨中央也已擇定在桃園市舉辦大型造勢晚會，加強營造桃園市的選戰聲勢。

黨內人士指出，國民黨中央以「六都過半」為目標，黨中央研判，現在除台中市、新北市選情相對穩定，台北市也漸穩定領先，若達成拿下三都，就達到目標，而桃園如再下一城「就算大勝」。

藍營評估，現階段執政十四縣市中，苗栗、澎湖算苦戰區，其他則有望連任；至於基隆和桃園雖膠著，但隨著加溫，加上漸趨穩定的台北，若能順利掌握議題主動權及繼續凝聚團結氣勢催票，藍營可望力拼超越原本的十四席，最後階段就是「穩中求勝」，不犯錯就是最好的衝刺，陸戰部分，步行拜票重點就是希望能夠接觸基層，握到每一雙可以握到的手，讓大家感情更為凝固，空戰部分對於「民進黨的奧步」仍要謹慎，最後關頭不僅要穩住基本盤，更要催出投票率。