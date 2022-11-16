　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃金周衝刺！國民黨決戰北台灣　桃園3萬人造勢「衝出勝選基本盤」

▲▼國民黨六都市長候選人齊聚板橋大造勢，朱立倫、柯志恩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲選戰黃金周，國民黨中央將主導北市「選前之夜」、桃園「黃金週」活動。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著九合一倒數，藍綠選戰進入白熱化階段，國民黨以短兵相接的策略，出動車隊掃街、站路口、掃街拜票，爭取選民最後支持。據了解，國民黨重兵集結北台灣，倒數十天將繼續鞏固台北、新北、基隆、桃園的優勢，並於11月19日黃金週在桃園舉辦3萬人的大型造勢活動，激起選民的熱情，務必在11月26日當天出來投票。

各政黨要拚到最後一刻，就是希望26日能夠勝選。國民黨文傳會主委洪孟楷受訪指出，最後階段將採取短兵相接的策略，各候選人出動車隊掃街、站路口或市場拜票，面對選民、爭取支持，也會重兵布署決戰區。

洪孟楷表示，國民黨一方面要守住既有執政14縣市，另一方面鞏固北北基桃的選情優勢，決戰北台灣，「我們策略以現有14個執政縣市要守住，另外也要擴大執政優勢，包括已經有領先的台北、基隆、桃園，這3個縣市是重中之重決戰區，我們也會黃金週和選前之夜辦大型造勢活動，希望訴求激起支持者熱情，能夠在11月26日的時候風雨無阻出來投票。」

在投票日前的黃金週，國民黨11月19日選在桃園南區舉辦大型的造勢活動，喊出「1126勝利連線」，預計號召3萬名支持者到場，包括台北市長候選人蔣萬安、新北市長候選人侯友宜、基隆市長候選人謝國樑、桃園市長候選人張善政、新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長候選人楊文科，以及苗栗縣長候選人謝福弘將合體，創造大團結，以及展現國民黨搶攻北北基桃竹竹苗的決心。

前高雄市長韓國瑜也預計將於11月20日替柯志恩輔選，原訂在鳳山區市議會旁的空地，但因鄰近高雄市長陳其邁競總，為了避免衝突發生，柯陣營最終改在楠梓區高雄花卉農園中心舉辦造勢活動。

1125「選前之夜」最後壓軸造勢大會，目前確定「六都」都會舉辦，其中黨中央將主導台北市的造勢晚會，至於投票前最後一個週六、週日的「黃金週」，黨中央也已擇定在桃園市舉辦大型造勢晚會，加強營造桃園市的選戰聲勢。

黨內人士指出，國民黨中央以「六都過半」為目標，黨中央研判，現在除台中市、新北市選情相對穩定，台北市也漸穩定領先，若達成拿下三都，就達到目標，而桃園如再下一城「就算大勝」。

藍營評估，現階段執政十四縣市中，苗栗、澎湖算苦戰區，其他則有望連任；至於基隆和桃園雖膠著，但隨著加溫，加上漸趨穩定的台北，若能順利掌握議題主動權及繼續凝聚團結氣勢催票，藍營可望力拼超越原本的十四席，最後階段就是「穩中求勝」，不犯錯就是最好的衝刺，陸戰部分，步行拜票重點就是希望能夠接觸基層，握到每一雙可以握到的手，讓大家感情更為凝固，空戰部分對於「民進黨的奧步」仍要謹慎，最後關頭不僅要穩住基本盤，更要催出投票率。

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實
北漂護師殺已婚牙醫男友！姑媽奔400km求輕判：她是一張白紙
魔獸趴趴走「都沒戴口罩」　指揮中心回應了
許瑋甯破尺度脫了！　「上半身只穿內衣」解褲頭
團團乖乖伸掌「扶籠量血壓」　動物園曝最新病況
戶外口罩要鬆綁了！　王必勝：最快11月底實施
季芹轉戰當啦啦隊女神！　揭林襄私下面：一轉頭立刻收起笑容
托福考不過...富二代赴美「洗學歷」　7年進不了大學被騙18

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一攤一攤去溝通　黃珊珊用同理心化解攤商與居民矛盾

影／徐定禎辣模女兒拍片　獻聲：「政治如愛情」選對的人才能幸福

遭綠營質疑為鐵路地下化設路障　張善政反批鄭文燦未積極協調

蔡英文：11月26日返鄉投票　「為家鄉挺身而出」

高虹安政見會批林智堅「只在乎可拍照打卡的政績」　國小6年蓋不好

高虹安猛攻公共工程！懷疑有「新竹大秘寶」：政黨輪替會揭露真相

蔣萬安矽谷經驗被抹紅　藍委反抓：顧立雄任合夥人的事務所投資大陸

高虹安涉詐領助理費！鄉民女神qn掃街「跟助理借錢」　遭回1句話

黃金周衝刺！國民黨決戰北台灣　桃園3萬人造勢「衝出勝選基本盤」

選前之夜就是要在區運路辦　林佳龍要侯友宜別刁難：行政獨裁太霸道

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

一攤一攤去溝通　黃珊珊用同理心化解攤商與居民矛盾

影／徐定禎辣模女兒拍片　獻聲：「政治如愛情」選對的人才能幸福

遭綠營質疑為鐵路地下化設路障　張善政反批鄭文燦未積極協調

蔡英文：11月26日返鄉投票　「為家鄉挺身而出」

高虹安政見會批林智堅「只在乎可拍照打卡的政績」　國小6年蓋不好

高虹安猛攻公共工程！懷疑有「新竹大秘寶」：政黨輪替會揭露真相

蔣萬安矽谷經驗被抹紅　藍委反抓：顧立雄任合夥人的事務所投資大陸

高虹安涉詐領助理費！鄉民女神qn掃街「跟助理借錢」　遭回1句話

黃金周衝刺！國民黨決戰北台灣　桃園3萬人造勢「衝出勝選基本盤」

選前之夜就是要在區運路辦　林佳龍要侯友宜別刁難：行政獨裁太霸道

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「詫異驚嚇又難過」

TOYOTA蟬聯「2022最有價值汽車品牌」！賓士穩居龍頭、BMW被反超

付錢了！台南牛肉麵「10人點2270元」吃完就跑　客人現身繳清了

政院前追撞奪命！囂張男中槍出院...「嫌同夥開太慢換手」釀悲劇

張信哲巡演被疫情攪局　「損失破億」傻眼：花很多白工！

一攤一攤去溝通　黃珊珊用同理心化解攤商與居民矛盾

雅詩蘭黛花869億元天價收購Tom Ford　2023年將完成交易

音放節目4組身高差爆熱議！張員瑛高過整個男團、「第一腿精」全場最矮

影／徐定禎辣模女兒拍片　獻聲：「政治如愛情」選對的人才能幸福

經典賽首日開賣　悍創宣布套票銷售一空

聲優系主播同時交往10人　 真面目曝光男友集體崩潰

政治熱門新聞

桃園老里長幫站台　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

陳時中自曝必看NBA　號次12號「我要蹭一下魔獸熱度」

妻在徐耀昌餐會被請出場　徐定楨：不捨與愧疚

蔡阿嘎評她北市第1美！最年輕里長參選人李品君談政見

台北市長3奇葩候選人　他嗆：選錯全家死光

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

高虹安助理費爭議　前助理曝5立委都有

25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

陳時中：選舉「入魔」不值得　曝太太這樣鼓勵

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

遭爆「民眾黨5立委捐人頭助理」　黨團凌晨緊急聲明駁斥

更多熱門

相關新聞

高虹安助理費爭議！鄉民女神掃街「跟助理借錢」遭拒

高虹安助理費爭議！鄉民女神掃街「跟助理借錢」遭拒

過去曾活躍於PTT的「鄉民女神qn」本名黃瓊慧，36歲的她因身材姣好，被封為乳神。而身為政二代的她也參選此次桃園市桃園區市議員，日前她到南門市場掃街拜票，正好看見想買的東西，無奈身上沒帶錢，只好向助理借錢。沒想到助理卻拒絕表示，「抱歉，我們沒有小金庫。」讓她笑稱，多虧了民眾黨新竹市長候選人高虹安爆出助理費、公積金等爭議，讓她受到助理們的「強力監督」。

柯建銘：高虹安會壓垮民眾黨　柯文哲不快搶救？

柯建銘：高虹安會壓垮民眾黨　柯文哲不快搶救？

彰化公辦政見發表會　藍綠激烈交鋒

彰化公辦政見發表會　藍綠激烈交鋒

臺西鄉鄉長候選人樁腳涉現金賄選

臺西鄉鄉長候選人樁腳涉現金賄選

政治獻金不到陳時中一半　黃這樣說

政治獻金不到陳時中一半　黃這樣說

關鍵字：

國民黨朱立倫張善政2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面