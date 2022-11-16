蔡英文：11月26日返鄉投票　「為家鄉挺身而出」

▲民進黨舉行記者會呼籲返鄉投票。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者呂晏慈／台北報導

距離1126投票日倒數10天，身兼民進黨主席的總統蔡英文16日與苗栗縣長候選人徐定禎之女里唯呼籲返鄉投票。蔡英文表示，這一次的選舉，要鼓勵每一個人回家投票，回家投票，就是關心家鄉的方式，就是為家鄉挺身而出，就是為家鄉選擇不一樣的未來，也為台灣挺身而出，再次向國際社會，證明台灣人的堅持和決心。

蔡英文指出，回家投票才能拒絕不想要的未來，就是不願意讓黑金勢力，繼續阻礙地方建設的發展，就是不願意讓家族政治，繼續壟斷地方利益，繼續徇私包庇，就是挺身而出，選擇會做事的人。

蔡英文表示，要向大家發出「為台灣挺身而出」催票行動計畫，這是倒數10天最重要的催票行動，她會透過她的Line，傳出訊息給大家，請大家收到訊息，要記得回覆，「改變家鄉，就差你拉的這一票，終結黑金、派系跟地方政治，就差你拉的這一票。」

里唯會中表示，苗栗長年被大家稱做「苗栗國」，比外縣市落後，而且有很多派系鬥爭，這些都是真的，雖然無法代替所有苗栗年輕人發言，但是大家的內心都是渴望改變和進步，在苗栗輔選一陣子，她發現苗栗真的很需要改變，有些很荒唐的事情正在發生，而苗栗宛如罩著一層防護罩，制度管不著，資訊無法進出，在外地工作的苗栗人，要不是親身去體會，根本無法了解這樣的事情。

里唯說，一直以來大家都覺得苗栗選舉是藍綠相爭，但是現在有個黑暗勢力在苗栗蔓延，所以這次選舉大家可以把它想成一場革命，要推翻那些糟糕的政權和糟糕的人，不需要流血，只需要一張車票，希望這次大家可以集中選票，來改變家鄉，能不能改變就看這次，年輕人如果踴躍返鄉投票，家鄉看到光的日子也就不遠了。

此外，民進黨今天公布最新宣傳片「幸福來自於對的選擇！一起回家投票，為家鄉做出對的選擇！」里唯在片中說，「愛情與政治都是選擇題，幸福是來自於自己對的選擇」，「家鄉的改變不是一天就能完成，那是因為我們選擇對的人，對的人才會對家鄉做出對的事」，呼籲如果不希望被糟糕的人主宰自己的家鄉，就需要大家關注，以及付出行動，11月26日回家投票，做出對的選擇，讓家鄉擁有幸福。