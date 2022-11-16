彰化公辦政見發表會　「社福369」、「捷運」藍綠激烈交鋒

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣選委會舉辦「公辦政見發表會」，縣長王惠美與對手黃秀芳在社福「369」及「南彰化捷運」上雙方交鋒，王酸對手抄襲政見，並3問行政院長蘇貞昌、蔡英文總統，綠能稅支付「369社福」多次被中央退回，如今黃競選縣長，中央既然允諾要力挺，她也感謝總統，讓彰化縣民未來都能享有福利，至於「彰化捷運」，黃秀芳則反嗆王不應該甩鍋中央。

▲角逐連任彰化縣長王惠美及綠營縣長候選人黃秀芳立委。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣公辦政見發表會大合照。（圖／記者唐詠絮攝）

4年前王惠美喊出，前瞻有4千多億用在軌道工程，目前執行率只有38%，現在不規劃，20年後彰化又是一樣落後，「前瞻是畫靶再射箭」，愈早規劃越早能放入計畫中，一定要實現彰南要有捷運。

王惠美3問蔡英文及蘇貞昌，彰化為何不能爭取捷運，彰化的人口數不亞於6都，不是只有北彰，未來南彰二林工業區及二林精密園區，將創造5萬的就業人口，為何基隆有捷運、屏東不到80萬人也有捷運，「彰化人不能比人卡小漢」，為何捷運建設至今仍在中央卡關，也要問黃秀芳是否力挺彰化也要有捷運。

▲角逐連任彰化縣長王惠美喊彰化要捷運。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃秀芳表示，王還陷在與2018前縣長魏明谷時代，並認為王惠美在擔任縣長4年當中，有很多事情是可以跟中央溝通，不論是重大建設或是社福，都是在她任內要積極去做的，也沒有邀請過綠營立法委員去中央要經費，這是很可惜的。

▲綠營縣長候選人黃秀芳立委大喊要拚經濟。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃秀芳強調，尤其彰北捷運與南彰捷運是不同的，彰北捷運是台中捷運綠線延伸，這軌道建設在中央經費都有，是縣府擴大彰化都市計畫沒有完成，所以才被退回，這是一定會做的；她進一步問王惠美，當時立法院是誰在擋前瞻基礎建設，彰化絕對不能再停滯不前，她為今天自己的表現打90分，認為王「369社福」也是「抄襲我的」，一定要支持2號黃秀芳。