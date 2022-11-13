　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃自助吧1舉動「店家喊要多收費」　他怒留1星！風向一面倒挺老闆

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲店家事後沒有收取費用 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名顧客到某餐廳用餐，在自助吧裝了一杯美式咖啡，剛好朋友到店找他，於是把手上的咖啡給對方喝，結果服務人員要求他付錢，表示「沒用餐，喝飲料要付錢」，氣得他在Google評論上給出1星負評。事後老闆表示，使用自助吧本來就要收費，而且後來也沒有跟對方收錢，卻還收到1星，無奈嘆「我錯了嗎？」

餐廳老闆在臉書「爆怨公社」發文，無奈嘆「難道是我錯了嗎？」貼出收到的1星評論，客人先是抱怨「和夜市的蒙古烤肉一樣，完全沒特色，自助吧也沒什麼好選擇」，快離開時客人倒了一杯美式咖啡，正好朋友來店找他，於是把原本要喝的咖啡給對方，結果服務人員立馬過來說沒用餐喝飲料要付錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

客人解釋，該杯咖啡是自己要喝的，剛好朋友來才給對方喝，服務人員則回「是店長叫我來說的」，客人傻眼直呼「尷尬成一團的用餐經驗」。然而，店家在底下回應，自助吧是提供給內用的顧客使用，沒有用餐的顧客若使用自助吧，原本就是要收費，「而且本店後來也沒有跟您收取這筆費用，謝謝您的光臨」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲網友直呼「奧客無誤」。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光後，網友全挺老闆，「他怎麼好意思講出這種丟臉的事」、「跟他說：您可以喝了以後再吐進您朋友嘴裡，這樣我們就不跟您收費喔」、「我可以吃吃到飽吃到一半再叫朋友過來接手嗎」、「自助吧本來就是付費才可享用，咖啡喝了吧？就收咖啡的錢啊，要不付自助吧全費？選一個」、「使用者付費，這不是基本觀念嗎」。

其他網友則表示，「這是奧客的行為吧」、「這客人真的應該要尷尬」、「真的辛苦了，遇到奇葩客人」、「是滿尷尬的，竟然要朋友喝自己用餐附贈的咖啡，還自己PO出來公諸於眾，原來自己不尷尬，尷尬的真的會是所有的別人」、「按這奧客的邏輯，只要付一人的錢，可帶一團的人來吃喝啦！原本自己要吃、原本自己要喝，剛好有親友來」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
工人中3.2億大翻身　IG炫富徵友：我想談戀愛
快訊／20歲男騎車夜遊　身中多刀慘死
病人真的會「自己選時間走」　醫目睹瀕死病患苦撐2周
魔獸喜收「對聯禮物」！　書法家是17歲「星二代正妹」
獨／台鐵26歲站務員陳屍機房！　現場拉起封鎖線
快訊／今增61死！　本土+18571
獨／美女主播被驚喜求婚！　帥尪曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀光局擬修法「禁止遊覽車上推銷」　1前提下才能叫賣商品

中重症+147！2歲女童確診月餘「眼皮浮腫」　懷疑MIS-C收住院

病人真的會「自己選時間走」　醫目睹瀕死病患為1原因苦撐2周

快訊／今增61死！本土+18571　另增40例境外移入

婦產科不能評論高虹安就醫？薛瑞元嗆柯「我身心俱疲可否住院」

獨／台鐵26歲站務員機房內輕生！留遺書自述久病厭世

客人點外送怨「鹹酥雞有頭髮」　逼退費199元！老闆照片曝光傻眼了

吃自助吧1舉動「店家喊要多收費」　他怒留1星！風向一面倒挺老闆

台南將軍喜迎嬌客　諾氏鷸連續7年造訪將軍濕地度冬

破解加密貨幣騙局！他揭區塊鏈是「國王新衣」用專有名詞唬弄大眾

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

觀光局擬修法「禁止遊覽車上推銷」　1前提下才能叫賣商品

中重症+147！2歲女童確診月餘「眼皮浮腫」　懷疑MIS-C收住院

病人真的會「自己選時間走」　醫目睹瀕死病患為1原因苦撐2周

快訊／今增61死！本土+18571　另增40例境外移入

婦產科不能評論高虹安就醫？薛瑞元嗆柯「我身心俱疲可否住院」

獨／台鐵26歲站務員機房內輕生！留遺書自述久病厭世

客人點外送怨「鹹酥雞有頭髮」　逼退費199元！老闆照片曝光傻眼了

吃自助吧1舉動「店家喊要多收費」　他怒留1星！風向一面倒挺老闆

台南將軍喜迎嬌客　諾氏鷸連續7年造訪將軍濕地度冬

破解加密貨幣騙局！他揭區塊鏈是「國王新衣」用專有名詞唬弄大眾

直搗藍票倉桃園龍潭　蔡英文：鄭運鵬張善政拉鋸「非常激烈」

「魔獸」霍華德少女習慣超反差！連打球都要香噴噴才對味

觀光局擬修法「禁止遊覽車上推銷」　1前提下才能叫賣商品

大聯盟17日到19日最後場勘WBC場地！這次還是沒新竹

台南婦呼吸困難身體痙攣相當危急　警火速開道護送就醫

雲林20歲男遭刺死！兇嫌曝動機：不滿友人騎車自摔遭嘲笑

賴琳恩拿陳乃榮手機看照片　「下秒動作」媽媽目睹傻眼：好可憐喔

港版《華燈初上》驚見SM鞭打！舞小姐被客人硬上…姐妹翻臉互摔巴掌

才被徐巧芯告　杜承哲開嗆酸民：林北不是你的菜！

揪團歡唱趁機幹走妙齡女外套　笨賊不勝酒力暗巷狂吐被捕

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

生活熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！

快訊／國家警報響！09：47規模5.3地震　最大震度4級

男童遭酸「用這種爛手機」！一句回應萬人讚爆

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

媽媽逼女兒面試台積電！科技業前輩打臉

唐寶寶事件　炸物店老闆「還原經過」超愧疚

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

今晨規模4.1地震　最大震度2級

更多熱門

相關新聞

二寶黃疸被酸「上輩子不乾淨」！爸1句話嗆大媽

二寶黃疸被酸「上輩子不乾淨」！爸1句話嗆大媽

俗話說「千金難買好鄰居」，大家可能遇過「過度八卦」的街坊鄰居，總是會惹來滿肚子氣。一名爸爸就表示，家中二寶出生後有新生兒黃疸問題，因此頻繁帶兒子就醫，不料卻被鄰居大媽酸「是不是上輩子不乾淨？」讓他怒回「會跟妳的啃老兒一樣嗎？」將她擊退。

搭手扶梯「讚台北人很自律」　他突開地圖炮戰爆

搭手扶梯「讚台北人很自律」　他突開地圖炮戰爆

幫弟搶「魔獸」門票　姊被1問題難倒

幫弟搶「魔獸」門票　姊被1問題難倒

掃墓見老父抱兒墓碑哭　夫妻暖送擁抱

掃墓見老父抱兒墓碑哭　夫妻暖送擁抱

遭遠燈刺眼　女騎士1操作讓他看傻

遭遠燈刺眼　女騎士1操作讓他看傻

關鍵字：

爆怨公社奧客自助吧喝飲料美式咖啡

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

小S一個人「哭到崩潰」：無法面對這角色

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面