吃自助吧1舉動「店家喊要多收費」　他怒留1星！風向一面倒挺老闆

▲店家事後沒有收取費用 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名顧客到某餐廳用餐，在自助吧裝了一杯美式咖啡，剛好朋友到店找他，於是把手上的咖啡給對方喝，結果服務人員要求他付錢，表示「沒用餐，喝飲料要付錢」，氣得他在Google評論上給出1星負評。事後老闆表示，使用自助吧本來就要收費，而且後來也沒有跟對方收錢，卻還收到1星，無奈嘆「我錯了嗎？」

餐廳老闆在臉書「爆怨公社」發文，無奈嘆「難道是我錯了嗎？」貼出收到的1星評論，客人先是抱怨「和夜市的蒙古烤肉一樣，完全沒特色，自助吧也沒什麼好選擇」，快離開時客人倒了一杯美式咖啡，正好朋友來店找他，於是把原本要喝的咖啡給對方，結果服務人員立馬過來說沒用餐喝飲料要付錢。

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客人解釋，該杯咖啡是自己要喝的，剛好朋友來才給對方喝，服務人員則回「是店長叫我來說的」，客人傻眼直呼「尷尬成一團的用餐經驗」。然而，店家在底下回應，自助吧是提供給內用的顧客使用，沒有用餐的顧客若使用自助吧，原本就是要收費，「而且本店後來也沒有跟您收取這筆費用，謝謝您的光臨」。

▲網友直呼「奧客無誤」。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光後，網友全挺老闆，「他怎麼好意思講出這種丟臉的事」、「跟他說：您可以喝了以後再吐進您朋友嘴裡，這樣我們就不跟您收費喔」、「我可以吃吃到飽吃到一半再叫朋友過來接手嗎」、「自助吧本來就是付費才可享用，咖啡喝了吧？就收咖啡的錢啊，要不付自助吧全費？選一個」、「使用者付費，這不是基本觀念嗎」。

其他網友則表示，「這是奧客的行為吧」、「這客人真的應該要尷尬」、「真的辛苦了，遇到奇葩客人」、「是滿尷尬的，竟然要朋友喝自己用餐附贈的咖啡，還自己PO出來公諸於眾，原來自己不尷尬，尷尬的真的會是所有的別人」、「按這奧客的邏輯，只要付一人的錢，可帶一團的人來吃喝啦！原本自己要吃、原本自己要喝，剛好有親友來」。

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