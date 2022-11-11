二寶黃疸被酸「上輩子不乾淨」！爸爆氣「1句話」嗆退大媽被讚翻

▲有些新生兒剛出生時會出現黃疸問題（示意圖／123RF）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

俗話說「千金難買好鄰居」，大家可能遇過「過度八卦」的街坊鄰居，總是會惹來滿肚子氣。一名爸爸就表示，家中二寶出生後有新生兒黃疸問題，因此頻繁帶兒子就醫，不料卻被鄰居大媽酸「是不是上輩子不乾淨？」讓他怒回「會跟妳的啃老兒一樣嗎？」將她擊退。

一名爸爸在臉書社團「爆怨公社」發文表示，家中二寶因新生兒黃疸問題，出院後一直回診，某日回診時，一名「假借關心來酸人」的鄰居大媽來找他老婆聊天，開頭先是親切關心「小朋友還好嗎？」但後來竟說「小朋友會這樣子是不是上輩子不乾淨，才會剛出生問題就這麼多？」

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鄰居大媽的話讓這名二寶爸聽了火冒三丈，不過他老婆仍耐著性子回應，「不會啦！就算有也喝孟婆湯了。」不料，這位大媽仍不罷休，接著說「會不會接下來更嚴重，然後小朋友怎樣了？」讓原PO聽不下去直接不滿回嗆，「妳的意思是像妳那個50歲、還沒出去工作過，在家啃你們錢的兒子一樣嗎？放心！應該是很難會有人超越你兒子。」

鄰居大媽聽完臉色一沉，臭著臉怒氣沖沖地轉身離開，過一會兒就有其他鄰居來勸告二寶爸，希望他敦親睦鄰，不要打壞大家的關係，正在氣頭上的他則回應，「對她這種整天有嘴說別人，沒嘴說自己的人，敦GX睦鄰。」

貼文一出不少人都覺得結局超解氣，紛紛留言力挺原PO，「這種人就是欠人電」、「大媽真沒口德耶！佩服你居然不帶髒字」、「不值得被尊重的人根本不用跟他客氣」、「好精彩的故事」、「欣賞你的回答」、「笑死看到他一次，酸他一次」、「療癒」、「大媽這麼厲害，怎麼不改行當算命師啊」、「笑死！別人的老公果然不會令人失望」。

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