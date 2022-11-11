搭北捷手扶梯「讚台北人都很自律」　他突開地圖炮...南部人戰爆

▲旅客們排隊上手扶梯。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

北捷電扶梯文化向來是「靠右讓左」，儘管近年來改為宣導「緊握扶手、站穩踏階」，大多旅客仍遵行這個不成文的規定。就有網友日前PO文發表看法，但字裡行間引戰意味濃厚，被大票網友洗版罵翻，留言直呼「南部礙到你嗎？抱怨就抱怨幹嘛牽扯南北」、「社會總會有一些弱智族群」。

該名網友在「爆怨2公社」連PO兩張照片，只見大票乘客從車廂下來，排隊依序上手扶梯，同時也維持「右側站立、左側通行」的慣例。

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接著，他語氣不善地說，「都說趕時間不會走樓梯啊，就沒樓梯是要叫別人走什麼樓梯？還好台北人都很自律，在吵的都是那些南部上來的。」

對此大票網友紛紛回應，「要爬樓梯的歡迎來桃園機捷喔」、「哇塞，這個開地圖炮的很猛」、「這麼早就出來釣魚喔」、「你看起來就不像台北人，像猿人」、「另一邊有樓梯」。

▲網友留言回嗆。（圖／翻攝自爆怨2公社）

而引戰文也真的釣出許多南部的網友，吐槽直呼「沒有樓梯怪南部人嗎」、「我們南部人才不會搭這個，我們有錢買車」、「是怎樣？你北部人就多高尚？也不是一樣爛，整個南部人都得罪你膩」、「南部人來表示：我們出門都開車呦」、「南部人是吃了你家大米，還是擋到你家WiFi了」。

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