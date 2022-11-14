年輕媽機車排氣檢定「少帶1物」　店員忍笑到肩膀狂抖

記者黃翊婷／綜合報導

一名年輕媽媽表示，日前收到機車排氣檢定通知單，因為怕忘記，便匆匆趕到機車行，並向店員說了2次要做排氣檢定，結果卻忘記把最重要的機車騎過去，「原來剛剛店員望著我的眼神不是什麼一眼萬年，而是TMD（他媽的）在看傻子吧？」

▲原PO要做機車排氣檢定，卻忘記把機車騎去機車行。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，日前收到機車排氣檢定通知單，11日突然想起來這件事，為了防止自己忘記，於是決定馬上前往機車行做排氣檢定，結果抵達機車行之後，店員先是看了看她身後，接著開口詢問，「您好，有什麼需要幫忙的嗎？」

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此時，原PO還沒發現異狀，並笑著連說了2次「我要做排氣檢定」，但店員還是保持沉默並看著她，就在她準備開口說第3次時，店員才反問一句，「我知道妳要做排氣檢定，可是妳的機車呢？」

原PO被店員這麼一問，終於反應過來自己忘記把機車騎到機車行了，現場氣氛瞬間變得超尷尬，「店員抖動的雙肩彷彿在說，『原來妳是走路來做排氣檢定啊』。真是太丟臉了，原來剛剛店員望著我的眼神不是什麼一眼萬年，而是TMD（他媽的）在看傻子吧？」最後她只好假裝什麼事情都沒有發生，趕緊轉身離開機車行。

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃，「如果還戴著安全帽走過去，那就太經典了」、「我大笑」、「這不笑不行」、「只好放個屁」、「人體排氣檢定應該找胃腸科」、「哈哈哈，店員永遠都會記得妳」。