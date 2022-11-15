遭民進黨評「穩定第三」　黃珊珊競辦批：封關前操作藍綠對決

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數，由於16日0時起不得發布民調，不少機構紛紛釋出選前最終的「封關民調」。針對民進黨副秘書長林鶴明在封關的最後時刻，分析黃珊珊「穩定第三」，黃珊珊競選辦公室表示，陳時中目前最需要的，就是像林鶴明這樣的人在身邊替他吹哨子壯膽，「從各個民調都看得出來陳時中的頹勢，林鶴明還在用各種離譜且不符合實際狀況的論述，試圖操作藍綠對決」。

黃珊珊競選辦公室表示，陳時中目前最需要的，就是像林鶴明這樣的人在身邊替他吹哨子壯膽，從各個民調都看得出來陳時中的頹勢，林鶴明還在用各種離譜且不符合實際狀況的論述，試圖在封關之前，操作藍綠對決，進而影響選舉，但其實台北市民早就已經揚棄了政黨對決。

黃珊珊競選總部發言人李昀臻也表示，因為知道民進黨看到許多民調第三的焦慮，對於林鶴明這樣的論述內容，也不會太意外。

林鶴明15日晚間在臉書指出，台北市長民調封關前的3大趨勢：第一，陳時中民調持續成長，自10月1日迄今沒有停止;第二，蔣萬安民調從參選迄今從未大幅度成長，始終維持基本盤;第三，黃珊珊在各家民調絕大多數都排第三名，參選迄今沒有產生衝勁，最後關頭是否還能有變化，可能要出現猛藥才有機會。