　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

王宣貿茶品封膜秀創意　讓選民喝下每一口飲料時多看他一眼

▲台南市第一選區市議員候選人王宣貿發揮巧思，找廠商設計選戰專用封口膜，請飲料店換上他設計的封口膜，要讓選民喝下每一口飲料時，多看他一眼留下深刻印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第一選區市議員候選人王宣貿發揮巧思，找廠商設計選戰專用封口膜，請飲料店換上他設計的封口膜，要讓選民喝下每一口飲料時，多看他一眼留下深刻印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為吸引選民目光，候選人拜票時常準備大量衛生紙、菜瓜布、氣球送給選民，尤其是口罩更是打選戰必備文宣物，但台南市第一選區市議員候選人王宣貿，還腦筋動到民眾平日愛喝的飲料杯上，他找廠商設計選戰專用封口膜，並逐家拜託飲料店換上他設計的封口膜，要讓選民喝下每口飲料時能多看他一眼留下深刻印象。

▲台南市第一選區市議員候選人王宣貿發揮巧思，找廠商設計選戰專用封口膜，請飲料店換上他設計的封口膜，要讓選民喝下每一口飲料時，多看他一眼留下深刻印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

綽號「安全帽」，民進黨籍台南市議員候選人王宣貿說，他是在喝飲料時，突然靈機一動，想到可利用飲料杯的封口膜，印製文宣，目前他是全台南市唯一，甚至可能是全台灣唯一，候選人與飲料店合作，提供選戰文宣封口膜的候選人，當初他估計大新營區約18萬選民，每日喝飲料人口估3萬人，扣除連鎖飲料店必須使用自已專用封口膜的消費人口，幾乎每天還有5千人在喝飲料時能在封口膜上看到他和市長黃偉哲的相片，大大增加自己在年輕族群的曝光度。

▲台南市第一選區市議員候選人王宣貿發揮巧思，找廠商設計選戰專用封口膜，請飲料店換上他設計的封口膜，要讓選民喝下每一口飲料時，多看他一眼留下深刻印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王宣貿說，他在封口膜上，總共設計4種造型圖樣，除自己相片外，因議員和市長搭配參選，所以也設計台南市長黃偉哲互動的有趣相片，這些飲料被選民帶回家喝，或被外送到上班地點、辦公室或建築工地，都能大大增加他和市長黃偉哲的曝光度，目前他在大新營地區約與100多家飲料店合作，選民喝飲料時，即能輕鬆記住他的名字，每個封口膜成本約２.5角，ＣＰ值很高，節省不少選戰經費。

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／新北晚間爆互毆事件　28歲男屁股中2刀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲現身黃昏市場掃街　婆婆媽媽熱情相迎氣氛嗨翻天

王宣貿茶品封膜秀創意　讓選民喝下每一口飲料時多看他一眼

日本青森縣弘前市長疫情後首次來訪　黃偉哲：喜迎日本好友

蔡其昌頻轟「是跟林佳龍選舉還是我？」　盧秀燕妙回：同政黨同質性

蔡其昌：中火很髒我認同！國民黨蓋的　大家都知「誰做煤炭生意」

彰化公辦政見發表會16日登場　縣長候選人將正面交鋒

政見發表直播中突認高中學長　素人陳美妃狂吃螺絲坦言表現60分

台中政見會／盧秀燕反擊慶記之都：高雄多槍擊「蔡其昌也該表示」

台中政見會／素人市長候選人曝政見「家有0-6歲孩童每戶補助1萬」

快訊／國1北上西螺路段　大貨車國道追撞小貨車2人送醫

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

黃偉晉被她告白：喜歡真爽笑容XD　楊士弘夢到媽媽包養他「叫乾爸」

真奶爸推嬰兒車跑馬拉松　6月大「小情人」全程熟睡

黃偉哲現身黃昏市場掃街　婆婆媽媽熱情相迎氣氛嗨翻天

王宣貿茶品封膜秀創意　讓選民喝下每一口飲料時多看他一眼

日本青森縣弘前市長疫情後首次來訪　黃偉哲：喜迎日本好友

蔡其昌頻轟「是跟林佳龍選舉還是我？」　盧秀燕妙回：同政黨同質性

蔡其昌：中火很髒我認同！國民黨蓋的　大家都知「誰做煤炭生意」

彰化公辦政見發表會16日登場　縣長候選人將正面交鋒

政見發表直播中突認高中學長　素人陳美妃狂吃螺絲坦言表現60分

台中政見會／盧秀燕反擊慶記之都：高雄多槍擊「蔡其昌也該表示」

台中政見會／素人市長候選人曝政見「家有0-6歲孩童每戶補助1萬」

快訊／國1北上西螺路段　大貨車國道追撞小貨車2人送醫

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人

英國首相蘇納克表態：隨時準備「支援台灣」　抵抗中國侵略

歐洲減碳衝擊航班　華航、長榮出招因應

中科院首公開旋翼型無人機　已交付陸軍可實施近海偵查

陳時中：選舉選到「入魔」不值得　曝太太說這4字鼓勵

九合一懶人包／今起轉發民調最重罰500萬！　大選注意事項有哪些？

聲優系主播同時交往10人　 真面目曝光男友集體崩潰

相關新聞

媽！我阿榮啦⋯陳其邁送蘇志榮「運功散」　2巨頭陪掃街

媽！我阿榮啦⋯陳其邁送蘇志榮「運功散」　2巨頭陪掃街

為了幫高雄市鳳山區民進黨籍議員候選人蘇致榮，綽號「鳳山巨砲」來加持，鄰居屏東縣長潘孟安也特別親自來到鳳山進行車隊掃街拜票。蘇致榮表示，要特別感謝潘孟安縣長本人到鳳山親自替最關鍵的一席「正綠軍」掃街，因為鳳山距離屏東很近，所以潘孟安特別快跨區，強調「鳳山正綠軍要過半的最關鍵一席」就是蘇致榮。而尋求連任高雄市長的陳其邁也接棒潘孟安之後進行車隊掃街。

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

蔡其昌頻轟到底是跟林佳龍選還是我　盧秀燕妙回

蔡其昌頻轟到底是跟林佳龍選還是我　盧秀燕妙回

蔡其昌猛攻「中火很髒我認同」國民黨蓋的

蔡其昌猛攻「中火很髒我認同」國民黨蓋的

彰化公辦政見發表會16日登場　縣長候選人正面交鋒

彰化公辦政見發表會16日登場　縣長候選人正面交鋒

關鍵字：

王宣貿茶品封膜選民2022九合一大選2022台南市

讀者迴響

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面