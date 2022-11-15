王宣貿茶品封膜秀創意　讓選民喝下每一口飲料時多看他一眼

▲台南市第一選區市議員候選人王宣貿發揮巧思，找廠商設計選戰專用封口膜，請飲料店換上他設計的封口膜，要讓選民喝下每一口飲料時，多看他一眼留下深刻印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為吸引選民目光，候選人拜票時常準備大量衛生紙、菜瓜布、氣球送給選民，尤其是口罩更是打選戰必備文宣物，但台南市第一選區市議員候選人王宣貿，還腦筋動到民眾平日愛喝的飲料杯上，他找廠商設計選戰專用封口膜，並逐家拜託飲料店換上他設計的封口膜，要讓選民喝下每口飲料時能多看他一眼留下深刻印象。

綽號「安全帽」，民進黨籍台南市議員候選人王宣貿說，他是在喝飲料時，突然靈機一動，想到可利用飲料杯的封口膜，印製文宣，目前他是全台南市唯一，甚至可能是全台灣唯一，候選人與飲料店合作，提供選戰文宣封口膜的候選人，當初他估計大新營區約18萬選民，每日喝飲料人口估3萬人，扣除連鎖飲料店必須使用自已專用封口膜的消費人口，幾乎每天還有5千人在喝飲料時能在封口膜上看到他和市長黃偉哲的相片，大大增加自己在年輕族群的曝光度。

王宣貿說，他在封口膜上，總共設計4種造型圖樣，除自己相片外，因議員和市長搭配參選，所以也設計台南市長黃偉哲互動的有趣相片，這些飲料被選民帶回家喝，或被外送到上班地點、辦公室或建築工地，都能大大增加他和市長黃偉哲的曝光度，目前他在大新營地區約與100多家飲料店合作，選民喝飲料時，即能輕鬆記住他的名字，每個封口膜成本約２.5角，ＣＰ值很高，節省不少選戰經費。