陳時中自曝必看NBA　號次12號「可能魔獸想蹭我熱度」

▲陳時中今晚直播時興奮地談到籃球話題，還開玩笑說是「蹭熱度」。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日晚間在直播中透露，他大學時期很喜歡打籃球，NBA比賽更是必看的，最近NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台灣，他想揪團去看，而且他的競選號次是12號，魔獸這幾天才拿12號，「所以可能他是想蹭我的熱度！」

▲「魔獸」霍華德近日來台。（圖／桃園雲豹提供）

陳時中今晚與民進黨Podcast節目「耳朵出遊不出油」主持人謝子涵、經雨謙直播時，回憶起自己學生時代常常會在打完籃球後去吃冰，並分享當時物質生活沒有這麼多，因此大家都會去打籃球，NBA是他必看的，雖然在防疫期間看得比較少，但是以前在喬丹（Michael Jordan）時期每一場都會看，也看了很多經典的「表演」。

陳時中提到，近來魔獸來台灣，「我真的很高興，我要蹭一下魔獸的熱度，你說他故意來蹭我，還是我蹭他？我想應該是我蹭他」；陳說，他想要揪團去看魔獸比賽，為什麼說自己要蹭魔獸的熱度，其實本來應該是魔獸蹭自己的熱度，因為他選舉號次是12號，「是我先抽到的，他這兩天才拿12號，所以可能他是想蹭我的熱度啊！」確實是也蠻有趣。

陳時中說，運動是市民的權利，但他也希望市民把運動當作自己的責任，大家身體的健康往上提升，這就很棒，因此他提倡全年齡的運動，例如小孩子身心靈健康，遊中學是很重要的事情，身體健康外又可以得到人際關係的訓練。