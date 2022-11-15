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快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

▲▼ 蔣萬安下午赴同黨籍議員候選人楊植斗競總探班 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安11月10日在掃街時，突宣布將辭職立委，展現參選決心。不過，民進黨台北市長候選人陳時中競辦總幹事吳思瑤質疑，蔣至今仍沒向立法院遞交辭職書；發言人莊瑞雄也拿出當年請辭北市議員的辭職函酸說，「可以借你抄一下」。對此，蔣萬安競辦發言人鄭世維回應，蔣萬安口頭宣布請辭立委後，一直都在走相關的程序，預定明（16）日就會完成流程。

吳思瑤今天晚間透過臉書發文表示，蔣萬安11月10日宣布辭立委，講得義正辭嚴，鏗鏘有力，什麼展現決心，一定要贏，問題是5天過去了，說要辭卻還沒辭，蔣萬安至今沒有向立院遞交辭職書，「連辭立委都可以講空話？說謊話？練肖話？」

莊瑞雄也發文表示，辭職有那麼難嗎？下定決心，寫上「蔣萬安即日起辭去立委職務」，然後簽下蔣萬安的名字，遞交給立院，馬上生效，蔣萬安11月10日宣布辭職，到現在只聞樓梯響，辭職函呢？

對此，鄭世維表示，蔣萬安11月10日就已口頭宣布離職，之後在立院還有辭職程序要跑，預計明天所有手續就會完成，但完成的時程其實不是重點，辭職書日期仍是押在11月10日。

鄭世維也回嗆，蔣萬安已經說要辭了，現在民進黨又拿出來找碴，他們怎麼不去問自己黨內7位帶職參選的候選人要不要辭立委呢？ 

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