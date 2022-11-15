媽！我阿榮啦⋯陳其邁送蘇志榮「運功散」　高屏2巨頭陪巨砲掃街

▲陳其邁市長送上「鐵牛運功散」的看板給蘇致榮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了幫高雄市鳳山區民進黨籍議員候選人蘇致榮，綽號「鳳山巨砲」來加持，鄰居屏東縣長潘孟安也特別親自來到鳳山進行車隊掃街拜票。蘇致榮表示，要特別感謝潘孟安縣長本人到鳳山親自替最關鍵的一席「正綠軍」掃街，因為鳳山距離屏東很近，所以潘孟安特別快跨區，強調「鳳山正綠軍要過半的最關鍵一席」就是蘇致榮。而尋求連任高雄市長的陳其邁也接棒潘孟安之後進行車隊掃街。

蘇致榮強調自己不會一些花招，但是都是一步一腳印，用最紮實的步伐走遍鳳山的大街小巷，雖然不一定很會講話，但是會傾聽每一個鳳山鄉親的聲音，也謝謝在這個關鍵時刻，「潘孟安縣長「本尊」在百忙的行程的裡頭，趕赴鳳山，陪自己車隊掃街」，這也代表蘇致榮在鳳山這席真的很關鍵，因為正綠軍能否在鳳山都當選，也是高雄市議會是否能夠「綠色過半」來說是非常重要的事。

▲潘孟安也跨區來幫黨內鳳山市議員候選人蘇致榮拉票 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

接在潘孟安之後，陳其邁市長繼續上場，也陪同蘇致榮掃街，而且還送上「鐵牛運功散」替「阿榮」加油打氣。蘇致榮表示，很感謝陳其邁市長在準備連任的時候，特別陪伴自己一起掃過平常就最熟悉的鳳山大街小巷，向每一個最親愛的鳳山鄉親打招呼。

蘇致榮強調，自己是體育專業，同時也一直相當關心勞工的權益，如果可以進入高雄市議會，除了可以發揮體育的長才，關注體育議題、政策之外，也可以替勞工抓緊權益，替高雄許多勞工爭取權益，剩下最後一週，蘇致榮喊話鄉親可以支持，替鳳山留下一個努力打拼的「少年家」。