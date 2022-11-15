彰化公辦政見發表會16日登場　縣長候選人將正面交鋒

▲彰化公辦政見發表會明日登場。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

距離選舉倒數10天，彰化縣「公辦電視政見發表會」，將於明(16)日上午10點半至12點半在新彰數位有線電視股份有限公司舉行，由公益頻道直播及重播，屆時角逐連任的彰化縣長候選人王惠美、綠營黃秀芳將正展開直球對決，另外鮮少在媒體前露面的無黨籍候選人蕭仁正是否出現也將成為焦點話題。

選委會表示，政見會當天會由候選人抽籤來決定發言順序，並依抽籤順序發表政見，彰化縣長候選人共有3人，選舉號次依序是1號是國民黨王惠美、2號民進黨黃秀芳、3號無黨籍蕭仁正，預計將進行2輪，每1人1輪會有12分鐘時間發言，總計24分鐘。

彰化縣選委會指出，第1輪將由候選人針對建設願景、政策進行闡述，第2輪則會針對對手政見提出質疑，全程由候選人進行抒發參選理念、政見，及雙方對未來對彰化全面的完整擘劃來場精彩的交鋒。

另外縣選委會指出，自11月16日至25日，每日上午7時至晚上10時止，為提供候選人發表政見平台， 將於明日上午10時30分舉辦「彰化縣第19屆選舉公辦政見發表會」，政見發表會採現場直播方式於新頻道有線電視、三大有線電視及新彰數位有線電視-「CH03公益頻道」播出，另外於11月19日上午9時、下午2時及晚上7時錄影重播。