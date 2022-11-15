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蔡其昌頻轟「是跟林佳龍選舉還是我？」　盧秀燕妙回：同政黨同質性

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕今日出席台中市長候選人公辦電視政見辯論會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會於15日晚間7時開始，民進黨候選人蔡其昌批評盧秀燕多次攻擊前市長林佳龍，不願跟他進行交叉詰問，忍不住抨擊「盧市長到底是在跟林選舉，還是在跟蔡其昌選？」；對此，盧秀燕回應，同一個政黨的政治理念是一樣的，他們具有高度的同質性。

今日辯論會中，盧秀燕提到，越接近選舉時，候選人一定會提出很多政見，在網路的時代要提政見並不難，只要複製貼上就可以，但是能不能真的說到做到？

盧也說，以前任台中市長林佳龍而言，對方在競選的時候保證老人健保會繼續實施，而且還要加碼補助，但實際上任之後卻直接把老人健保補助給砍掉，變相增加年輕人經濟負擔，盧狠酸，「政見很容易開，但是說到要做到」，暗指民進黨常於選戰期間對選民開空頭支票。

蔡其昌於發言時間，批評盧秀燕沒有提出政見，且頻頻拿出前綠營台中市長林佳龍來攻擊，質疑盧在轉移民眾注意力，不肯與他直球對決。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲蔡其昌質疑盧秀燕不敢與他直球對決。（圖／記者許權毅攝）

針對被指沒提出政見，盧秀燕說，最近在很多地方都能看到她的競選團隊設置的大型看板，均有文宣對政見做詳細說明，「可能是蔡其昌沒有注意到。」；遭指頻嗆林佳龍，盧說，同一個政黨的政治理念是一樣的，我想不同政黨在競選過程中把彼此的差異性說出來，這種情形下他們具有高度的同質性。

盧秀燕也說，細數各界評比台中市政成績，台中獲評全台最宜居城市、全國生活品質第一的城市、全國年輕人最想遷居的城市，更連續2年獲得全國最幸福的城市。

她感性吐露，對一位現任市長來說，讓市民朋友感到最幸福、最宜居、生活品質最好，這是很大的肯定，也是她執政4年繳出的成績單，但她不會以此為滿，一定會更努力，以前胡志強市長競選時說要「超高趕北」，現在台中不只人口遠遠超越高雄，未來4年我們要更有企圖心，讓台中躍居六都第一、最好的領頭羊。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕自豪這4年來的執政成績單。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕在結論時感性向市民朋友表達，過去4年，感謝市民朋友稱呼她為「媽媽市長」，能夠成為所有台中人的媽媽，這是無上的光榮，這代表市民對她的信任、肯定和依靠，過去4年，她每一天都在守護台中，尤其越是艱難時刻，她越在市民旁邊，每當有人要傷害台中和市民，為母則強，她會勇敢為市民挺身而出，絕不妥協！

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