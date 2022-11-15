竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」遭出征　他看2019年結果傻：雙標

▲新竹高中、新竹女中舉辦市長模擬投票，高虹安以49.96％的得票率輾壓其他人。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹高中與新竹女中為了讓增進學生對於公共事務的參與，於2019年開始舉辦「聯合模擬投票」。沒想到，近日公布學生對於新竹市長的投票結果，以民眾黨新竹市長候選人高虹安獲得49.92％輾壓其他候選人。沒想到，「2022竹女竹中聯合模擬投票」竟因公布結果與部分選民預期不同，慘遭網友出征。

臉書粉專「2022竹女竹中聯合模擬投票」15日發文表示，新竹高中、新竹女中9日至11日舉行聯合模擬投票，結果都以高虹安獲得的票數最多，總投票結果為高虹安得到49.92％，其中新竹女中49.15%、新竹高中為51.01%，遠勝其他候選人。

▲竹女、竹中的模擬投票結果出爐，高虹安獲得300票、得票率49.92％。（圖／翻攝臉書／2022竹中竹女聯合模擬投票）



沒想到，許多網友不滿結果，進而在該粉專下留言，「祝福這幾間學校的同學，未來的老闆都像高委員」、「未來年輕人的加班費都會主動給老闆，平安喜樂」、「那就祝投高的以後老闆上司都像高，子女的老闆也像高，父母的老闆也像高」、「說看完這個而不想給18歲公民權的，才是最不應該有投票權的一群人吧，民主有你們真好」、「我18歲公民權不想投YES了」。

也有網友看不下去留言，「哇！網軍連高中生都出征，中共同路人的年紀又下修了」、「現在網軍連高中生都要出征哦？難怪被看不起」、「為什麼投個票綠可以崩潰成這樣，多麼怕高虹安上」、「來看一堆非校友崩潰」、「笑死，現在連學生都要出征欸」。

▼該文留言如下。（圖／翻攝2022竹中竹女聯合模擬投票臉書）



此外，有一名網友發現「2022竹中竹女聯合模擬投票」在2019年12月27日時公布「模擬投票總統票開票結果」，結果以民進黨總統候選人蔡英文、副總統賴清德搭配獲得58.4%的總票數，該文下方留言完全不同，直呼「留言怎麼差那麼多，這些1450雙標是不是？」

該文下方留言為，「蔡英文穩上的」、「真厲害，模擬。從小養成良好投票習慣」、「竹女學妹以妳們為傲」、「欣慰竹中竹女，不會在有返校的電影」、「韓導還能拿到14趴？竹中竹女怎麼了？」「這次蔡英文領先，我們要開始稱讚竹中竹女了」。

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