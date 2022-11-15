英國海軍將再造5艘「26型」護衛艦　應對俄羅斯威脅

▲英國正在建造26型護衛艦「格拉斯哥號」（HMS Glasgow）。（圖／翻攝自英國國防部）

記者林彥臣／綜合報導

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）15日表示，為應對「俄羅斯威脅」，英國將落實一項造艦計劃，再建5艘26型大型多用途護衛艦，預期最晚本世紀30年代中期完工。

根據《彭博社》報導，蘇納克當日確認了這項總價值42億英鎊（約新台幣1560億元）的造艦計劃，該訂單將由軍工企業英國航空航天系統公司完成。

唐寧街10號以蘇納克名義發表聲明說，面對俄羅斯威脅上升局面，英國及其盟友正採取措施促進安全，除了向烏克蘭提供支援，英國也將利用自身專業技能保護本國和盟友，「包含打造下一代英國戰艦」。

15日，英國國防部也在其網站上發布了一份通報，稱將在本土碼頭建造5艘26型大型多用途護衛艦，這一計劃將為當地在未來十年帶來4000多個就業機會。

26型護衛艦滿載排水量接近7000噸，具備較強反潛作戰能力，可以保護英國艦載核威懾力量免遭敵方潛艦攻擊。

彭博社分析稱，隨著俄軍繼續推進其潛艦部隊的現代化，英國將重點提升自身的反潛能力。

英國政府起初計劃建造13艘26型護衛艦，2015年削減至8艘，但截至目前只開建了3艘。隨著新計劃的落實，到2035年左右，26型護衛艦的數量將達到8艘。按照目前的進度，26型首艦「格拉斯哥號」（HMS Glasgow）將於2028年開始服役。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完