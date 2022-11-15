俄外長強調「不是侵略」是捍衛安全　西方挑起俄羅斯在烏行動

▲俄羅斯由外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），代表出席印尼峇里島G20峰會。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯由外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）代表出席印尼峇里島G20峰會，他在席間對現場媒體談話時，指責是西方及其盟友，挑起俄羅斯在烏克蘭的行動，俄羅斯對烏克蘭的行動不是侵略，是在捍衛安全與合法利益。

根據CNN報導，拉夫羅夫說，「他們（西方和盟友）越是強調無端侵略，每個人就越相信這是他們挑起的」。

拉夫羅夫強調，「這不是侵略，這是一項捍衛俄羅斯安全合法利益的行動，因為俄羅斯邊境受到威脅，並保衛頓巴斯的俄羅斯民眾」。

▲拉夫羅夫認為，至今無法和談所有的問題都在烏克蘭方面。（圖／路透）



拉夫羅夫認為，「我相信北約和歐盟長期以來一直參與烏克蘭的混合戰爭，與他們的武器供應和訓練軍人發生混合衝突，並提供大量情報，幫助確定目標」。

拉夫羅夫對於和談的議題指出，「所有問題都在烏克蘭方面，因為他們斷然拒絕任何談判，他們提出的條件顯然不切實際，也不符合當前形勢」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今年10月已經簽署法令，正式排除與俄羅斯總統普丁談判的可能性，而且簽署法令的時間，就在普丁違反國際法併吞赫爾松、扎波羅熱以及頓內茨克和盧甘斯克人民共和國的那一天。

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