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普丁按摩師倉皇出逃白俄！兒4天後神秘暴斃　手握超多克宮把柄

▲▼俄羅斯有「普丁私人按摩師」之稱的寡頭戈洛什查波夫（Konstantin Goloshchapov），最近逃出了俄羅斯。（組圖／路透、翻攝自推特）

▲「普丁按摩師」戈洛什查波夫（右）逃出俄羅斯，而他的兒子則離奇死亡。（組圖／路透、翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯有「普丁私人按摩師」之稱的寡頭戈洛什查波夫（Konstantin Goloshchapov），最近逃到了白俄，而他的兒子德米特里（Dmitry）則在數日後，被發現不明暴斃。

據《每日星報》報導指出，今年6月21日，67歲的戈洛什查波夫被拍到開著兒子的寶馬（BMW），離開俄羅斯進入白俄，還在路過邊境關卡時比出了一個不雅手勢。據傳，戈洛什查波夫之所以倉皇逃離俄羅斯，是因為他的公司因涉嫌挪用公款，即將被搜查。

4天後，戈洛什查波夫29歲的兒子德米特里被發現死亡，死因不明，而俄方則開始啟動了對戈洛什查波夫名下企業的調查。由於俄羅斯經常將刑事調查手段用於政治或商業操控目的，因此外媒認為，這是俄羅斯又一起俄國寡頭神秘死亡的事件，而俄國此前已有超過10名寡頭離奇死亡。

儘管戈洛什查波夫已逃走數月，但俄媒最近才首度公開了他與克里姆林宮的密切關係，而且這位過去是普丁心腹的億萬富翁，據說知道不少普丁的秘密。報導稱，在普丁還是KGB特務之時，戈洛什查波夫就已是特務們的線人，專門負責藝術品走私，而戈洛什查波夫也因為和普丁一樣喜歡柔道，因此建立起了深厚的友誼，甚至有人認為，他過去曾是普丁競選團隊中的重要人物。

還有一種說法是，戈洛什查波夫推拿和按摩的技術高超，在前客戶的推薦下，他為普丁緩解了背部舊傷的疼痛，而一路高升，進入普丁政權核心，因此戈洛什查波夫也有著「普丁私人按摩師」的稱呼。

在獲得普丁信任後，戈洛什查波夫的商業版圖也迅速發展了起來，一位西方駐莫斯科的外交官也表示，戈洛什查波夫手中握有許多普丁的秘密。截至目前為止，戈洛什查波夫仍下落不明，但據信他同時持有希臘與克羅埃西亞的護照。

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