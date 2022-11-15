英神秘藝術家力挺烏克蘭！　班克西曝光「廢墟塗鴉」網友超感動

▲塗鴉藝術家班克西公開最新力挺烏克蘭的作品。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）公開最新作品，是一名體操運動員在烏克蘭首都基輔近郊城鎮牆面上倒立的畫作。事實上，烏克蘭各地也出現其他6幅疑似班克西的作品，但尚未獲得他的承認。

根據BBC報導，班克西在個人IG公布了最新塗鴉作品，是一名女子體操運動員在基輔近郊城鎮博羅江卡（Borodyanka）的一面牆上倒立著。博羅江卡是俄羅斯入侵烏克蘭後，受創最嚴重的城市之一，在戰爭初期就被俄軍佔領，直到4月才被重新奪回。

▲疑似英國塗鴉藝術家班克西作品，暗諷俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



事實上，烏克蘭各地已經出現其他6幅疑似班克西的作品，但尚未獲得他的承認。有一幅作品是一名穿著柔道服的小男孩，將一名成年男子過肩摔倒在地；外界認為，摔倒的男子就是俄羅斯總統普丁，因為世界跆拳道聯盟（WT）在戰爭爆發後，宣布撤銷普丁黑帶九段榮譽證書。

▲▼疑似英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）作品。（圖／路透）



另外位在基輔附近小鎮伊爾平（Irpin）的一幅作品，是一名體操運動員拿著綵帶的模樣；其餘的作品包含「載運男性生殖器的軍車」、「把反坦克障礙當作蹺蹺板的孩童」、「戴著防毒面具手拿滅火器的女子」還有「在廢墟浴缸中泡澡的老人」。

▲▼疑似英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）作品。（圖／路透）



班克西在IG公開貼文後，許多烏克蘭網友也紛紛留言，感謝他的力挺，「我住在基輔，謝謝你願意用你的方式激勵人們，提醒人們戰爭還沒有結束，包含孩童在內，還有很多人還在為自由奮鬥。」除此之外，還有許多網友留言，希望他下一步可以聲援伊朗。

▲疑似英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）作品。（圖／路透）

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