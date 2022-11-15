



▲現任高雄市議員聯合車掃，跨區合作拚過半。（圖／高雄市議員李柏毅競辦提供）

政治中心／高雄報導

選戰進入倒數11天，各地候選人相繼轉進「巷戰」，開始密集走街或車掃拜票，民進黨現任高雄市議員還展開跨區聯合車掃，從昨天的三民區何權峰開始，今天來到左楠區為李柏毅助陣，跨區議員們各司其職，有人當麥克風手，有人當「戰車」司機，有人當分身，一起向選民請託拉票。

繼昨日幫何權峰後，今天為李柏毅接力車掃，由市議員高閔琳、邱俊憲、何權峰、簡煥宗陪同車掃。五人分工合作，由簡煥宗擔任麥克風手、邱俊憲擔任皮卡司機，高閔琳、何權峰與李柏毅站在皮卡上車掃，展現團隊合作，同心協力，力拼議會過半的決心。

左楠區這次雖增加一席席次，應選11席，但有多達20個人登記參選，而且不只有小黨投入，民進黨跟國民黨也都多提名1席，選局可說是搶破頭，候選人也開始喊搶救，因此，李柏毅也向選民訴求，不只他自己，在場都幾位現任議員也都很危險。

市議員簡煥宗與高閔琳都表示，大家合作跨區車掃，主要是因為上次選戰遇到「韓流」，大家的選票都受到嚴重波及，最後是驚險達陣，李柏毅的選票直接對半砍，現任者也是最容易被說穩當選，結果就一直被分票反成「落選頭」，所以希望選民能為他們留下每一票，才能讓他們留在議會，與市長陳其邁一起讓高雄的發展更順利。