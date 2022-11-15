藍營流傳封關民調　民進黨：假的「蔣萬安選情不妙出下策」

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是民調封關日，近期有許多單位公布民調。民進黨高層認為，根據過往經驗，坊間所謂的封關民調和實際投票結果不一定一致，甚至出現過落差很大的案例，以2014年的桃園市為例，某媒體封關民調公布是桃園市長鄭文燦落後國民黨候選人吳志揚24%，結果卻是鄭文燦贏近3萬票，贏了3%；2014年的新北市為例，封關民調公布是民進黨候選人游錫堃落後國民黨候選人朱立倫27%，最後是小輸2萬多票，輸不到2%。

民進黨高層指出，今年選情之前都很冷，但從上周的台北凱道造勢之後，這幾天明顯感受到選情在變熱，選情慢熱，但熱很快，封關民調可能更難以反映實際投票的結果。

民進黨高層指出，當初罷免高雄市前市長韓國瑜，在民調封關時，大家是關注能不能過門檻，最後一周全力衝刺、拉票，最後結果同意罷韓是93萬票，不但超過門檻的57萬，更超過韓國瑜選市長得票的89萬。該人士強調，選戰最後衝刺階段，候選人能不能凝聚支持者，並讓支持者積極出來投票，比封關民調數字更重要。

除了具名公布的封關民調和實際投票不一致之外，今天在藍營側翼的「蔣萬安年輕力量 贏回首都 台北萬安」Line群組之中，有一成員「尼克」張貼來源不明的民調資料並刻意引導為綠營民調，對此，民進黨高層受訪表示，該份資料格式一看即知並非民進黨民調，顯然有誤導之嫌，今年許多縣市的選情都是膠著，藍營特定側翼群組在民調封關日出現來源不明的民調，還刻意引導為臥底流出，恐怕是蔣萬安陣營的選情不妙，而出此下策，這種奧步顯然就是由藍營側翼網軍發動，國民黨台北市長候選人蔣萬安應該公開說明立場才對。

此外，民進黨台北市長候選人陳時中競總總幹事吳思瑤表示，先歸納這1個月以來的民調走勢：陳時中由小幅落後、努力追平，到漸入佳境，微幅領先。她說，民調封關的最後一天，果然不出所料，各種為了帶風向、搞棄保的假民調，紛紛出籠，失真到離譜的數字，政治操作斧鑿斑斑，已經到讓人「瞠目結舌」的地步，如果支持者焦慮了，請把力量化為正向的動力，否則就是上鉤中計。