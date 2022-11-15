對手跟進1280月票？　賴香伶：只學皮毛對「他」提出1000心驚

▲對手跟進1280月票？賴香伶表示：他們只學皮毛。（圖／賴香伶競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市選委會15日舉辦市長候選人公辦電視政見會，民眾黨桃園市長候選人賴香伶再次強調桃園的居住正義及交通問題，是桃園青年人最重視的，而她最早提出來的1280與雙北結合的通勤月票政策，對手也相繼跟進，但他們「只學到皮毛沒有學到內涵」。

賴香伶向市民呼籲，民眾黨沒有改革包袱，會重新檢視市府5年內的工程品質，建構資訊揭露辦公室讓市民了解市府的財政不債留子孫，並讓桃園兩岸和平關係上的連結，讓桃園成為年輕人的首都、安全幸福的城市。

2022桃園市長候選人公辦電視政見發表會中，4位市長候選人張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清都提及1280通勤月票政策。民進黨加碼改為1200，鄭寶清當場再提出降價利多到1000。

賴香伶表示，1280定期月票部分雖然大家數字不同，但也都承認必須要用這樣補貼的方式來引導讓大眾運輸的運量提升減輕交通的負擔，很謝謝大家跟進，只是鄭寶清的1000元讓她覺得有些「心驚驚」！當然錢不是主要目的，錢是要帶來的是引導交通運量公共化的提升，所以大家只學到皮毛沒有學到她的內涵。

在民眾關心的公共工程品質上，賴香伶強調新的政黨是沒有包袱的，也期待能跟新的議員進入議會，一起來為市政把關、為市政發展貢獻心力，如上任後，會優先盤點市府5年內興建的公共工程，重新調查提出報告，讓市民知道，不會再發生像八德運動中心、桃園運動中心，或甚至之前楊梅區公所遇到地下水上升45公分追加2500萬預算的問題，這是攸關安全、攸關勞工生命財產，還有市民運動安全場所的問題。

在財政問題上，她會建置資訊儀表板還有工程儀表板，也就是資訊揭露辦公室。賴香伶說明，資訊揭露為什麼那麼重要，這可以解答民眾對財政的疑惑，大家都在追問桃園負債到底是246億還是1500億？

賴香伶並針對，眾擔心桃園在目前國際環境裡的地緣政治安全問題示，桃園是國門之都，有機場、有相關的軍事設施，兩岸之間，城市還是能夠作為一個啟動和平的角色，但這次選舉大家「除了抹紅對方、質疑對方外，沒有候選人提桃園市在國家安全角色裡面準備做什麼」，她提出兩個方向，一個是啟動未來委員會，這當然是跟青年跟世代正義有關，凝聚共識作為依據。

第二邀集在桃園的軍事跟國防單位討論，認真面對。桃園也必須在國防安全上有一個重要的角色，不至於只有以台北看天下，然後桃園在這裡面一再被邊緣化，她相信這是新的未來10年裡面台灣跟桃園連結在一起的重要議題。