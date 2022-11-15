北市5選區／7年級參政「最關心這族群」、素人喊「停車費應市民所有」

▲候選人掃街狂拉票。（圖／翻攝李菁琪、王麒傑粉專）



記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數11天，北市5選區18人搶8席，《ETtoday新聞雲》整理出綠黨候選人李菁琪與無黨籍參選人王麒傑與陳樹霖的政見，前兩位身為7年級生非常關注弱勢家庭與女權，而後者則強調「國土國民化」，並喊話路邊停車收費所得應屬市民所有。

⑬號｜李菁琪

身為7年級生的李菁琪喊出「中正萬華起飛讓西區再次偉大」的口號，她接著拋出4大軸心政見，如下：

一、推動經濟產業與文化結合

性交易專區落地，《社會秩序維護法》修法後落實地方自治精神，推動中正萬華區性交易專區之討論以及實現。

落實南萬華都市更新計畫及南機場整宅重生計畫。

促進西門町電影、滑板、街舞、刺青及塗鴉等街頭文化與在地商家共榮與設備改善。

二、社會安全網補強

強力監督台北市府所屬之基層警察工作量合理性及合法執法。

協助建立在地宮廟合作與關懷逃學逃家少年之連結。

落實剩食銀行建立及石頭湯整合服務計畫。

強化藥癮、酒癮防治。

強化弱勢家庭及獨居老人關懷。

去除無家者污名與偏見、正視無家者及貧窮人口居住問題。

三、交通與行人之安全強化

人行道平整計畫涵蓋騎樓之高低落差整平，營造行人之安全步行環境。

監督市府規劃併推動店家卸貨停車位，以杜絕違法臨停所造成之危險重新檢討區域內機車道及待轉區劃設合理性及安全性。

四、服務處提供免費法律諮詢服務

⑭號｜王麒傑

王麒傑同樣是7年級生參政，他頗為重視弱勢家庭、長者與婦女權益，七大政見如下：

一、關懷弱勢族群強化關懷社區學童、年長者、獨居者等族群視家庭狀況給予協助。

二、中正、萬華區域發展特色化、重現地方不同風貌活絡當地觀光經濟、重回榮耀輝煌讓風華再現。

三、加強學區國小、國中雙語教育、提升學童語言能力。

四、注重適性發展讓有運動、藝術、音樂等天賦的孩子能發揮專長、不受環境限制積極協助。

五、婦女權益加強補助、強化婦女弱勢及新住民福利、增加工作機會、減輕負擔。

六、區域商圈與當紅動漫、影視、遊戲聯名舉辦活動吸引人氣。

七、老舊建物都更重建，協助市民舊屋換新屋、生活品質更佳。

⑮號｜陳樹霖

陳樹霖在選舉公報中，自述是駐日代表謝長廷的北區服務處主任與謝長廷台北長工聯誼會會長，他盼望能將國土國民化，兩大政見如下：

一、國土國民化：國土屬國民全體準此路邊停車之收費所得應屬全體市民所有，應以現金方式分予全體市民。

二、社會真理化：一市之內有其相同之生活圈，宜另訂定市民生活之準則，在法律之內供全體市民遵循之。

▼候選人陳樹霖。（圖／翻攝選舉公報）



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