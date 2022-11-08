111年全國語文競賽在竹市　逾2千名參賽者「以文會友」

▲111年全國語文競賽將於12月3至4日，在新竹市登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

111年全國語文競賽就在新竹市！新竹市代理市長陳章賢今(8)日宣布，111年全國語文競賽將於12月3至4日，在新竹市光復高中、三民國中及培英國中盛大登場，全國各路好手將齊聚新竹市「竹字千里、以文會友」！

陳章賢表示，語文及閱讀是一切學習的基礎，新竹市推動語文教育不遺餘力，迄今為止打造「社區共讀站」藏書逾18萬冊，還有平版電腦等多項閱讀設備，提供學生、市民皆可共享的舒適閱讀環境。

陳章賢指出，除了持續挹注校園購書經費外，自前市長林智堅、前副市長沈慧虹於任內「雙管齊下」，改善閱讀環境，106年起至今累積投入逾6000萬元提升校園閱讀品質，另投入逾3000萬元進行12所學校「社區共讀站」及整修老舊圖書館，目前已完成7校，此外也整合線上教學平台，推動數位學習，協助學生在防疫期間數位閱讀不間斷。

新竹市副市長李世珍於開幕記者會上表示，新竹市相當重視閱讀推廣，103年時新竹市公共圖書館藏書量只有30萬冊，經由市府團隊積極提升資源後，目前公共圖書館藏書量（含電子書）已達172萬冊，足足提升了5倍之多，並設有香山、鹽水、動物園分館及龍山分館等7座圖書館分館。全市也建置12處虛擬電子書閱讀場域、3座微型圖書館，提供學生與市民24小時全天閱讀資源。

教育部終身教育司李毓娟司長表示，為普及國內本土語文教學生活化，今年特別規劃試辦「本土語文讀者劇場競賽」，感謝新竹市府團隊能把在最短時間內把賽事規劃出來，希望學生能以團體合作的方式，將劇場表演適時融入本土語文，以生活化、趣味化的方式結合課程，讓本土語文融入生活，並落實12年國教課綱素養導向教學，營造優良的校園本土語文學習環境。

「客語不僅是學習語言，更是日常生活語言！」客家委員會孫于卿處長表示，在客委會去年調查中發現，目前年輕學子會講自己母語的比率已經只剩約一成。因此，客委會近年來積極推動語言學習計畫，也非常感謝教育部與市府團隊共同攜手舉辦全國語文競賽，盼透過語文競賽這類活動，讓學生們重新懷抱自己的母語。

「語言是文化的載體。」原住民委員會處長楊正斌說，自106年原住民族語言發展法通過之後，全國共16族42種語言都成為國家語言，為鼓勵學生們勇敢說出自己母語，教育部積極推動相關語文競賽，讓原住民語言文化能永續保存。今年共有約700名原住民學生參與本次語文競賽，感謝教育部與新竹市政府團隊提供12/3夜間走位練習時段，讓原住民學生們早上可以參加族語測驗，晚上進行語文競賽走位練習，盡力完成孩子們的需求。

教育處賴榮光處長表示，為爭取全國佳績，新竹市自去年11月起，各級學校已開始陸續舉辦校內初選，在學校與指導教師的指導下，歷經新竹市語文競賽初賽及複賽脫穎而出，共有89位選手將代表新竹市，與全國22縣市共計2,437位優秀選手角逐語文界最高殊榮。

教育處補充，本年度參賽共計22縣市，各縣市參賽人員總計2,437位，競賽對象分為國小、國中、高中(職)、教師、社會等5大組，語別分為國語、閩南語、客家語及原住民族語，各語別又包含朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字及作文等競賽項目。

教育處指出，今年大會主題標語為「竹字千里，以文會友」，代表111年來自全國的語文好手在新竹市競爭角逐、彼此切磋。新竹市懷抱著舊城人文美學，展現科學城的新風貌，既是文化、教育資源和生活休閒的匯流中心，歡迎全國各縣市參賽選手、家長及老師一起響應盛事，除了來新竹市參賽外，在賽事期間安排一趟知性又豐收的「文青之旅」，感受新竹年輕古城的魅力！比賽及活動相關資訊可至111年全國語文競賽網站查詢：https://language111.eduweb.tw/Module/Home/Index.php