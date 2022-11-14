翁章梁大力推薦王宣貿　擔任嘉義和台南溝通橋樑

▲嘉義縣長翁章梁強調，嘉義和台南二縣市未來溝通十分重要，未來嘉義「無人機國家隊」將與台南大新營區發生密切聯結，他力挺王宣貿擔任嘉義和台南縣市的溝通橋樑，替大家服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一大選進入倒數關鍵時刻，嘉義縣長翁章梁跨越八掌溪赴台南新營輔選台南市議員候選人王宣貿時強調，嘉義和台南二縣市未來溝通十分重要，未來嘉義「無人機國家隊」將與台南大新營區發生密切聯結，他全力力挺王宣貿，讓他擔任嘉義和台南縣市的溝通橋樑，替大家服務。

嘉義縣長翁章梁說，嘉義地理上與新營、鹽水、後壁、白河十分靠近，過去同屬「諸羅縣」，未來二地還有許多合作建設的議題，包括二縣市橋樑建設問題，所以他向台南鄉親保證，未來若嘉義、台南兩地需一同解決的事，他一定會全力力挺王宣貿，讓他能替大家服務。

翁章梁指出，嘉義縣這幾年變化很大，目前已有6個產業園區正在開發，6個園區將帶動嘉義縣轉型，從「農業縣」變成「農工大縣」，日前總統蔡英文私下與他聊天時提到，嘉義縣是「農業縣」，十分適合與「新興科技」結合，所謂的新興科技，即低耗能、低耗水、低污染產業，總統蔡英文也於今年8月13日宣布，未來「無人機國家隊」要設在嘉義縣。

翁章梁說，「無人機產業」是國家第3個重點培植產業，包括嘉義太保亞創中心、民雄航太園區是重點產業區域，而大新營地區包括新營、鹽水、後壁、白河等地，除平日這些地方的鄉親會到嘉義太保搭高鐵外，未來嘉義的科學園區、馬稠後園區、無人機產業，都會與大新營地區產生密切關係，甚至形成共同生活圈，未來大新營地區與嘉義的有許多相關工作要坐下來一同商量，他很盼望王宣貿就是兩縣市的溝通橋樑，也期盼大家支持王宣貿順利當選進入市議會。

翁章梁說，王宣貿是民進黨全力栽培的對象，讓他未來能帶動民進黨繼續成長，帶動地方發展，保護大家權益，那就是他和立委蔡易餘最大的期盼，王宣貿是一個阿嬤帶大年輕人，他通過蔡易餘辦公室的考驗，是大家一致認可的年輕人，所以他要拜託大新營區的老朋友和好朋友，這次一定要全力支持王宣貿，讓他能順利當選。