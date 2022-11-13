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社會 社會焦點 保障人權

「打靶有種朝我開槍！」19歲二等兵兩度嗆班長　事後道歉獲減刑

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲19歲男子服役時因態度問題2度遭長官糾正，竟不滿回嗆「有種向我開槍」。（示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義一名19歲葉姓男子在軍中服役，擔任「打飯班」時接連被下士與上士糾正態度，竟不滿回嗆「要到外面試試看？」「下午打靶有種拿槍向我開槍」，因此遭檢方起訴。近日嘉義地院依對於長官施恐嚇共2罪，判處有期徒刑8月。

判決指出，葉男過去有傷害、妨害自由、妨害性自主前科，現因另案入獄服刑中。2020年5月5日葉男入伍服役，為陸軍步兵第257旅步1營兵器連訓員二等兵，7月6日下午6時許，葉男在餐廳執行打飯班勤務時，因收拾餐廳時態度怠惰，經吳姓下士糾舉，葉男不滿開嗆「你現在在跟我下眉角，還是要到外面試試看？」

隔天上午6時許，葉男在執行打飯班勤務時，又因態度怠惰，遭另名上士告誡，葉男竟稱「你眼神是要幹死我是不是？下午打靶有種拿起槍向我開槍」，並用手對著頭部比出手槍形狀，遭憲兵隊移送嘉義地檢署偵查起訴。

審理時葉男坦承犯行，但自己在服役時有吃控制腦神經及精神鎮定藥物，望能依法減刑。經精神鑑定後，醫院表示葉男的確患有憂鬱症，雖人格特質較為衝動及負面，然智能正常，思考上亦無顯著脫離現實或邏輯異常之情形，也無證據顯示案發當下，葉男因該病導致無法辨識行為違法之能力降低。

法院考量葉男事後對於恐嚇行為感到十分愧疚且自我反省，亦表示後悔並全然接受部隊所開之行政懲處，還2度向長官致歉，長官也願意原諒，因此依法減輕刑度，依陸海空軍刑法之對於長官施恐嚇共2罪，各判6月，合併執行8月。

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