好市多黑五倒數一周！大票會員「1原因」搖頭　冷喊：先不期待

▲好市多黑五購物節下周開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「黑色購物節」是好市多（Costco）年度盛事，今年選在11月21日開始、為期一周。經常分享好市多好康的粉專「好市多我都唸Costco」13日晚上就表示，面對黑五購物節即將到來，經營者會卯足全力提供每日最新情報。貼文一出，不少人蓄勢待發，但也有會員直呼，「沒有期待就沒有傷害。」

「好市多我都唸Costco」經營者幾乎天天都到賣場報到，常在粉專貼出特價資訊，吸引13萬粉絲按讚追蹤。經營者日前就發文，提到好市多黑五購物節，「一年一度最盛大的黑五購物節要來啦！」他會卯足全力提供每日最新情報，敬請粉絲鎖定粉專。

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看到貼文後，有網友也希望今年能大採購、搶下殺品，「就看你們了」、「希望今年也有整尾鮭魚」、「期待86電視。」不過，一想到前幾年的折扣，更多會員直搖頭，「先不期待，再看有沒有驚喜」、「每次都不怎麼樣」、「哪一次有好東西？完全不期待」、「一年比一年差，不用期待，東西一直漲，尤其科克蘭的產品，明年到期準備退卡了」、「台灣好市多的黑五根本出清吧？」

儘管有會員對前幾年的優惠無感，但好市多2021年黑色購物節祭出逾200多個品項，有電視狂砍4萬，服飾類下殺43折等好康，會員大多擠在民生用品區、保暖衣物區、生鮮食品區，依然出現一波搶購潮。