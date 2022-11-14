她喝水嗆到…臀部卻有噁心觸感　男同事假惺惺一動作判賠11萬

▲小櫻喝水嗆到，男同事假裝關心拍背卻趁機摸臀，她不堪騷擾患上精神疾病，告上法院獲賠11萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義一名蔡姓男清潔工，見女同事小櫻（化名）喝水嗆到狂咳嗽，假好心伸手拍背、卻趁機摸臀3次；之後又趁駕駛稽查車外出工作時，突然將手伸進副駕駛座小櫻的衣領內，小櫻受不了長期遭蔡男騷擾，崩潰到要看身心科、患上創傷後壓力症，離職並對他要求醫療費與精神賠償共26萬8050元，法官審後判賠11萬8050元，可上訴。

根據判決，蔡男與小櫻在嘉義市某單位任職清潔人員，2人因工作業務需要常常共處，2020年11月20日上午，蔡男見小櫻喝水不慎嗆到，假意伸手拍背關心，小櫻卻感覺到她的臀部被摸了3次；隔年1月7日下午，蔡男駕駛稽查車載小櫻外出工作，期間突然伸出右手、並放入小櫻後頸衣領內，小櫻頓時驚慌失措，等她回神時蔡男已將手縮回。

但礙於同事關係，小櫻對蔡男的騷擾多次隱忍，蔡男的行為也持續了近10個月，導致小櫻長期精神耗損，出現創傷後壓力症，進出診所與諮商十餘次，她終於選擇離職並計算醫療費用1萬8050元、與精神賠償25萬，總共26萬8050元，提告要蔡男負責。

嘉義地院簡易庭審後，認為由於蔡男的騷擾行為，造成小櫻精神崩潰需要接受治療，蔡男需要負擔所有醫療支出，但檢視蔡從事清潔人員的收入情形後，精神撫慰金減為10萬為適當，因此蔡男需賠小櫻11萬8050元，全案仍可上訴。