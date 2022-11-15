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國民法官演練成果展示！美女法官秀琴藝　佼佼想帶吉祥物陪女兒玩

記者黃哲民／台北報導

刑事訴訟國民法官新制，將在明年（2023年）元旦起正式上路，台北地院累積8場共逾200位素人參與模擬法庭演練經驗，由5位職業法官共筆合寫成新書，並拍攝宣傳影片，今上午盛大舉辦成果發表會，藝人黃子佼帶領國民法官吉祥物「喬治」與「希多士」首度亮相，主修小提琴的北院美女法官歐陽儀各串小露琴藝，技驚四座。

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，藝人黃子佼受邀帶領國民法官吉祥物喬治（右）、希多士（左）首度亮相。（圖／記者黃哲民攝）

這場成果發表會今（15日）上午9點多在北院5樓大禮堂舉行，曾參與模擬法庭演練的素人國民法官、律師、專家學者、機關團體與里長共200多人，以回娘家心情重返北院交流分享，TPSO台北愛樂交響樂團小提琴家鄧凱鴻、大提琴家李姿慧及鋼琴家吳宜玲，應邀演出鋼琴三重奏暖場，突然琴音一變，北院國民法官專庭美女審判長歐陽儀，以一襲高雅的小禮服登場。

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，主修小提琴的美女法官歐陽儀獻奏琴藝。（圖／記者黃哲民攝）

歐陽儀原本是音樂人，曾在美國茱莉亞音樂學院主修小提琴，後來改讀法律通過司法特考擔任法官，她以神秘嘉賓身分與TPSO的3位音樂家合奏，小露一手琴藝，令人刮目相看。

甫獲第57屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的黃子佼，今受邀與北院法官洪甯雅共同介紹北院國民法官教育園區，黃子佼帶領國民法官吉祥物「喬治」與「希多士」首度亮相，解說「喬治」源於Judge，代表職業法官，「希多士」源於Citizen，代表國民法官，吉祥物的貓頭鷹造型，代表法官清楚聽訟、牢記在心、公平審判。

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼（中右）發揮控場本領，逗笑共同主持的北院法官洪甯雅（中左）。（圖／記者黃哲民攝）

黃子佼還發揮主持控場功力，戲弄洪甯雅把劇本背很熟，「每個問題都沒有漏」，把洪甯雅逗得笑開懷，會場氣氛也隨之輕鬆，黃子佼更開玩笑要2個吉祥物加班一下、跟他回家陪女兒「黃玉米」玩。黃子佼會後受訪被問到若被抽到擔任國民法官，是否會參加，他篤定答稱：「會！」但是萬一軋不出檔期，他反應很快：「那就下一次！」

北院辦理8場模擬法庭演練，共有200位多素人參與擔任國民法官，累積豐碩經驗與心得，北院由5位法官共筆，包括廖晉賦、林勇如、林鈺珍、洪甯雅及歐陽儀，連同相關建議合寫成新書，今一併公開發表，由廖晉賦與曾任律師的導演唐福睿主談，唐福睿說，即使曾從事辯護工作，仍對審判的「量刑」感到疑惑，看完這本書得到許多解答。

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲曾任律師的導演唐福睿（左）與北院法官廖晉賦（右）主持模擬法庭演練心得新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

台北地院院長黃國忠致詞由衷感謝所有參與演練者，包括審檢辯3方，才能累積這麼豐碩的成果，並希望「經過的路，要留下一些足跡」，所以舉辦成果發表，有些想法跟建議未必能被採用，但那是大家共同深思熟慮的見解，提供參考，期盼有如種子往外擴散，讓新制順利結果。

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會。（圖／記者黃哲民攝）

今天也有多位司法高層出席，包括台北地檢署檢察長林邦樑、士林地院院長彭幸鳴、新北地院院長陳賢慧、基隆地院院長李麗玲等。司法院副秘書長黃麟倫肯定北院的努力，強調讓民眾了解司法，才會相信司法，新制就是要將社會多元聲音帶進法院。檢察總長邢泰釗表示檢方已準備好迎接新制、單負起檢方的責任，台北律師公會理事長范瑞華希望審檢辯能針對新制維持溝通。

▲▼台北地院舉辦國民法官模擬法庭演練成果發表會，美女法官歐陽儀高雅登台演奏小提琴，藝人黃子佼與北院法官洪甯雅共同主持國民法官吉祥物首度亮相，曾任律師的導演唐福睿與北院法官廖晉賦 主持模擬法庭新書發表。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院院長黃國忠感謝審檢辯3方參與國民法官模擬法庭演練。（圖／記者黃哲民攝）

《國民法官法》於2020年8月三讀通過，針對法定最輕本刑10年以上的刑事重罪，採取3位職業法官與6位國民法官共組合議庭審理的「國民法官」新制，將於明年元旦起施行。

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