黃子佼涉性騷案　北檢近日將再開庭傳喚…旅法網紅未提告

▲黃子佼去年因涉性騷擾案出庭獲35萬元交保，檢察官不排除近日再次傳喚他確認案情。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

旅法網紅Zofia去年爆料，10年前未成年時，遭藝人黃子佼性騷擾，黃子佼為此一度傳出自戕，直到日前才在臉書公開為自己「失禮行為」向Zofia道歉，雖然Zofia本人並未提告，但檢警積極聯繫到數名可能的被害人，在全案偵辦8個月期間，獲35萬元交保的黃子佼也透過管道與被害人協調，台北地檢署不排除近日再次傳喚黃子佼出庭後公告偵查結果。

演藝圈在2023年5月掀起Me Too風暴，臉書部落格「和我一起．走在法國的365天」在6月19日發文，管理員Zofia第一句話就說：「我本想把這件事帶進棺材裡」，接著透露自己17歲時，被電台主持人在車上強吻，帶進房間拍上半身裸照等，文章中有關職業等背景描述，暗示了加害人就是黃子佼，Zofia之後並表示接到其他被害人私訊，證實都遭同1人加害。

黃子佼在遭爆料影射的當天，隨即上傳3段影片，承認自己就是遭指控性騷擾的當事者，並稱「我就不露臉了，太丟人了」，黃子佼除了說出因為童年目睹媽媽外遇的陰影，所以自認「有點變態」，還大開地圖砲，點名13位藝人雖然沒有涉及性騷擾，但是有吸毒等黑料，隨後黃子佼因為情緒失控自殘，被送往醫院救治。

全案經民眾告發、被害人向警局提告，台北地檢署指定專責檢察官偵辦，檢察官指揮台北市婦幼警察在8月4日發動搜索約談後，依涉犯妨害性自主等罪嫌，諭令黃子佼35萬元交保，並限制出境、出海，同時核發「犯罪被害人保護命令」，禁止黃子佼騷擾、接觸被害人及其家屬。

之後檢察官陸續傳喚約詢包括Zofia等多名相關涉案人士，逐一釐清案情，而黃子佼本人於2024年2月7日晚間在臉書發文，「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。」

雖然黃子佼發文透露道歉內容是經過雙方代理人協議後公布，但據了解，旅居法國的Zofia其實並未對自身遭遇提告，僅接受傳訊說明親身經歷，並提供多名網友私訊遭受害的經歷，檢警搜尋可能的被害人並詢問提告意願後，近日將再次傳喚黃子佼到案。