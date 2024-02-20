台中奪命光頭毒駕釀2死1傷！國民法官判刑12年　二審維持原判

記者許權毅／台中報導

台中市「奪命光頭」劉俊龍去年1月在東區毒駕肇逃，造成2死1傷慘劇，全案去年9月初由台中地院國民法官審理後，將劉依危險駕駛致死罪判處12年有期徒刑，死者家屬判處無期徒刑的希望落空，檢方跟劉俊龍均提起上訴，全案今日台中高分院宣判，駁回劉俊龍上訴維持一審原判，全案還可上訴。

回顧本案，擁有多次酒駕與毒品前科的劉俊龍，去年1月14日晚間在家中吸食毒品，隔不到24小時開車外出，行經東區東光園路與振興路口時，十度闖紅燈、五度逆向行駛後，撞上連姓姊妹與75歲葉男騎乘的2輛機車，其中葉男以及連姓妹妹最後都傷重不治，劉俊龍藏匿友人家中後被捕。

台中地院國民法官去年9月8日，依毒駕致死10年、肇逃累犯3年，合併判處劉俊龍應執行12年徒刑，檢方與劉俊龍均不服，提起上訴。

▲台中男劉俊龍去年毒駕造成2死1傷重大車禍，被國民法官判處12年，今上訴台中高分院被駁回。（圖／ETtoday資料照）



台中高分院今日二審判決出爐，認定原審認事用法並無不當，量刑妥適，駁回其上訴，仍可上訴至最高法院，全案尚未確定。

台中高分院指出，劉俊龍肇逃，又未與被害人、家屬和解，且其構成累犯，對刑罰反應力薄弱，應依累犯加重其刑。兼衡劉俊龍犯罪後坦承犯行，考量被害人、家屬感受，原審量刑已具體審酌刑法各量刑因子。

高分院表示，本案為國民法官參與審判之案件，有關科刑事項之評議，是經國民法官、法官雙方意見在內，過半數之意見決定，並非單純由職業法官評決。所量處之刑度，亦無輕重失據或偏執一方之不當，本院自應予以尊重，檢方與劉俊龍上訴均無理由，應予駁回。