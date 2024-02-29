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莽父1天喝3攤「4貼去夜市玩」自摔害死兒　國民法官輕判3年半

▲南投地方法院首例國民法官參審案件判決今出爐。（圖／資料照片）

▲南投地方法院首例國民法官參審案件判決今出爐。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

29歲伍姓男子於112年3月間某日三度飲酒後，竟隨騎機車搭載2子1女，以違規「四貼」方式至夜市吃飯、遊玩，不幸於返家時發生自摔車禍，導致次子重傷送醫不治，其血液酒精濃度高達229.2毫克。南投地方法院審理後，27日首度選任6名國民法官參審，今天依《刑法》之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處伍男有期徒刑3年6月，全案還可上訴。

判決書指出，伍男在9年前（2015年）即曾因酒駕遭判刑2個月；他在去年酒駕車禍當天早上6、7點即在信義鄉住處喝保力達，傍晚5時30分許又在鄰居住處飲用58度高粱酒，半小時後與三名子女「四貼」前往夜市後又喝了啤酒，終於在回程中、晚間8時許失控騎出道路、摔入路旁水溝內，站在機車踏板上的4歲二兒子被拋出，頭部嚴重外傷、雙側鎖骨骨折、全身多處挫瘀傷、左側血胸、腹腔積血等傷害，經送醫急救後，仍因全身多處外傷與瀰漫性大腦創傷而死亡。

南投地院指出，該院審判長陳宏瑋、陪席法官陳育良、受命法官蔡霈蓁與國民法官1號至6號組成合議庭，根據相關事證，認定伍男涉犯《刑法》第185條之3第3項之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，且為酒駕10年內再犯，可處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

▲6名國民法官參與伍姓男子酒駕致死案件的審判。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼6名國民法官參與伍姓男子酒駕致死案件的審判。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投地方法院首例國民法官參審判決今天出爐。（圖／記者高堂堯攝）

不過國民法官法庭考量，本案並非一般酒駕致死案件伴隨嚴重違規行為、造成其他用路人死亡，加上伍男坦承犯行，且為家中兒童之主要照顧者、尚有2名未成年子女須扶養，本身亦承受喪子之痛苦及後果，因此認為有必要依照最高法院見解，考量未成年子女最佳利益，顯有其情堪憫恕之處，故依《刑法》第59條規定酌減其刑。

地院表示，國民法官法庭評議本案後認為，酒駕事件發生頻繁導致嚴懲、零容忍之重刑化社會輿論，但量刑仍須依照《刑法》第57條規定為判斷；為適度反應伍男此次酒駕致死行為之責任，應以酌減後趨近中高度刑為責任上限，再考量上述被告認罪、子女最佳利益等量刑因子，求取妥適之平衡刑度。

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