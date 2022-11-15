月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長」　神人曝1真相

▲陳紫渝被封為最美里長候選人。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年里長候選人顏值爆棚，包括「永和IU」陳紫渝、男星李宜柏被封為「最帥里長」，讓粉絲們狂喊戀愛了。對此，有網友好奇拋問，每月只有5萬事務費，還有一堆紅白包要包，有些幾乎倒貼錢在做，「為什麼一堆人搶著當里長？」對此，有網友點破關鍵，「年輕的出來選，無背景從政第一步啊！」

一名網友在PTT表示，在以前抓貪汙不嚴謹的年代裡，里長多少可以撈一些油水，然而今非昔比，這個年代收點小錢就重判好幾年，況且里長薪水不算多，還有紅包白包要付，甚至有的人倒貼錢服務里民。

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▲粉絲狂致電里幹事「要電話」 讓李宜柏喊話「會造成困擾」。（圖／翻攝自Facebook／李宜柏）



對此，原PO不禁困惑拋問，「這種吃力不討好的工作，為什麼一堆人搶著要當里長呢？」

底下網友熱議「斜槓人生，外面的工作更爛」、「里長福利只會變多，不會變少」、「樁腳啦，倒貼錢只是表面，水很深的」、「不錯了啦，一個月5萬事務費不算是薪水免納所得稅，還能兼職」、「現在里長福利很好，還有預算給你建設」。

留言串中，有內行人則點破關鍵，「年輕的出來選，無背景從政第一步啊」、「跳板+建立人脈」、「好賺，認真做有前景」。

▲網友揭真相，認為選里長是「無背景從政第一步啊」。（圖／翻攝PTT）



事實上，新北市汐止區湖興里里長候選人郭書成曾透露，里長法令上不是領薪水，而是領每月4萬5000元的事務費（下屆起調為5萬元），而里長並非公務員，依法是可以兼職的，最常見為開藥局、雜貨店，或是開課、演講來賺些外快。

郭書成也爆料，在油水方面，「確實會有一些業內情報，像是旅遊回扣有些人會收，應該也算公開的秘密，但就幾千、幾萬元，對我來說CP值很低，收幾萬塊賠一生，所以不收。」

郭書成也曾聽過，比較大的里長界油水，就是土地利益，「像都更裡的『牽勾仔』，就是幫忙搜集同意書的中人，能夠獲取龐大的利益；或是開發案的土地徵收、新建案的產生等等，都會有一些利益在裡面。除此之外，一些傳統的台灣人仍會覺得里長是社區頭人、地方仕紳，會有榮譽感，所以熱愛參選。」

話鋒一轉，郭書成直言這10年來，里長工作的性質有很大的改變，「以前只要泡茶聊天打招呼，現在要送快篩、辦長照、打疫苗等」，甚至有些新型態里長，更以社區規劃的方式，努力地改變地方。

他簡單舉例說道，像是交通改革、長照服務、親子活動及兒童玩樂權、送養動物等；另外，還會舉辦生態課程，讓里民認識周邊的環境，來拉近彼此感情。