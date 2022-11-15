蘇貞昌補助北北基桃35億元月票　國民黨：「死忠」高屏就不用補助？

▲國民黨召開記者會質疑高屏為何沒補助？（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨文傳會副主委練鴻慶、國民黨青年團前總團長呂謦煒今（15）日在國民黨中央黨部召開「蘇貞昌補助北北基桃35億元月票，高屏『死忠』就不用？」記者會，表示樂見中央跟進張善政政見，補助北北基桃35億元月票，但難道高屏因為對民進黨「死忠」，就不用補助嗎？

練鴻慶說，張善政提出「1280」政見，得到中間選民認同，很高興也讓民進黨跟進，蘇貞昌甚至承諾要補助北北基桃35億元，讓「1280」變成「1200」。但這35億元的補助，是人民的納稅錢，不是民進黨的競選經費，未來包括張善政在內，國民黨的北北基桃市長當選人，都會追著蘇貞昌要求兌現承諾。

練鴻慶警告，如果未來蘇貞昌說「我只承諾補助民進黨市長，不補助其他黨的」，那等於公然國庫通黨庫，用政府經費來為民進黨選舉，將傷害台灣人民對民主的信任，民進黨也必然成為台灣民主的最大罪人。因此北北基桃鄉親不用擔心，中央願意補助多少，1280就可以降多少。

練鴻慶說，身為張善政的競選幕僚，樂見中央補助北北基桃通勤月票；但身為一個屏東子弟，又對高屏對民進黨的「真心換絕情」，感到遺憾。北北基桃選情膠著就有補助，民進黨在高屏「穩贏」的就不用補助，民進黨這種心態跟「渣男」沒兩樣，追求的時候什麼都好，追到手變「死忠」的之後，就覺得不用再多費心思了。

練鴻慶也問民進黨的高雄市長陳其邁、屏東縣長候選人周春米，對於高屏沒有通勤補助生不生氣？北北基桃有而高屏沒有，是陳其邁不夠力，還是根本就不在乎？

身兼高雄市長候選人柯志恩競總發言人的呂謦煒表示，高雄市也有定期票「MeNGo」，但目前會員人數只有5萬左右，佔273萬的總人口數中比例非常低，就連交通局自己都坦承有改善空間。原因是高雄人公共運輸使用習慣沒有建立，而且只能在高雄市境內使用，無法用在台鐵跟公路客運，無法跨境到台南市、屏東縣。除了撒大錢蓋輕軌或捷運黃線，中央政府的關愛眼神應該也多給公車和定期票的發展。

呂謦煒舉例，高雄的幹線公車尖峰班次10-15分，離峰時間得二三十分鐘才等得到一班車。反觀台中的幹線公車，尖峰10分鐘內會有車，即使是離峰或假日時段，除非深夜太晚，否則班距都有維持15分鐘。台中公車的離峰時段，竟然是高雄尖峰的營運水準，可見高雄的公共運輸還得再加把勁。為了提升運量，柯志恩提出公車十公里免費政策，仿效台中免費經驗，促進高雄公車搭乘人次，繼而能夠加密班次，成為良性循環，讓民眾養成使用公共運輸習慣。