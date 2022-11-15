選前黃金周！彰化藍營合體漢子+燕子　綠營大咖蔡英文站台

▲選前黃金周王惠美將舉辦造勢活動。（圖／競總提供）

記者唐詠絮／彰化報導

選戰倒數計時，藍綠陣營彰化縣長候選人王惠美及黃秀芳競選總部，將在選前黃金周一連兩天將舉辦大型造勢活動，19日(六)上午王惠美將與新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕合體團結大會師；綠營則有蔡英文總統到員林市為「彰化隊」站台輔選。

▲選前黃金周總統蔡英文將到彰化輔選。（圖／翻攝自網路）

王惠美臉書15日貼出和美鎮、員林市兩場團結大會活動相關訊息，邀請粉絲支持者到場喊出團結氣勢，展現一定要贏的決心。貼文指出，過去4年王惠美穩健持家，改善彰化的體質；且勇於創新，擘劃彰化發展的新藍圖，為彰化的發展打下好的基礎。

王惠美競總發言人張建豐表示，團結大會造勢活動，號召26鄉鎮市支持者南彰北彰大會師，北彰場為11月19日星期六上午8時30分在和美鎮物流中心預定地（和港路269號）舉行，南彰場11月20日星期日下午3時在員林市圓林園公園登場。

張建豐指出，多位黨籍鄉鎮市長、議員候選人將出席團結大會，象徵彰化隊大集結，還將邀請藍營大咖、天王天后到場站台挺美；包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，都將親自前來為王惠美加油打氣。另外，幾位具有全國性聲量的國民黨籍立法委員，也將應邀出席，營造大團結拚勝選氣勢。