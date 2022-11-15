媒體民調只差7萬票　謝龍介急催票：這是我們與贏的距離！

▲國民黨台南市長候選人謝龍介，15日喊出台南決戰7萬票，他說「這是我們與贏的距離」。（圖／謝龍介提供）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長候選人謝龍介，15日喊出台南決戰7萬票，他說「這是我們與贏的距離」！謝龍介說這是他拚台南30年頭一次輪替，這也是「終結黑金，整肅貪腐，還權於民，藏富於民的最後挑戰」。

謝龍介指出，再過數個小時，2022年九合一選舉民調即將封關，根據菱傳媒的封關估票，謝龍介已經追到41萬票！將是台南市升格改制以來，非民進黨候選人的史上最高票！

謝龍介說，雖然距離黃偉哲可能拿到48萬票，還有7萬票要追，但這大半年來，他與黃偉哲之間的差距，已經從年初的20趴以上，拉近到只剩8趴拉鋸！除了感謝鄉親覺醒，最後關頭，還要請大家務必拉票，拉票，再拉票！

謝龍介說，值得樂觀的是，這個數字，調查時間，還是在黃偉哲競選總幹事郭再欽被開58槍，謝財旺被開30槍事件發生之前。黃偉哲6天來沒有隻字片語，競選陣腳大亂，槍手逍遙法外，嫌犯2萬元交保，更讓台南市民看不下去，他在街頭宣講，市集掃街的每一天，都看到翻轉的渴望，與日俱增。

謝龍介強調：「就讓黃偉哲陣營繼續陶醉於大贏我40趴的那些民調吧！最好高枕無憂躺著選。我則會繼續在街頭，在市場，在戰車上，在人群中，繼續走，繼續說，繼續握手，繼續鞠躬」。謝龍介高呼：「我會贏，台南真的會翻，別猶豫，勇敢站出來！」。