藍綠祭「夫人牌」！　陳時中臉貼臉孫琬玲、石舫亘挺肚掃街成最強吸票機

▲蔣萬安太太石舫亘、陳時中合體太太孫琬玲。（圖／ETtoday資料照、民進黨提供，合成照）

記者崔至雲／台北報導

台北市長選戰進入倒數11天衝刺，藍綠白各自卯足全力拼高下，民進黨候選人陳時中為了刺激選情，13日「阿中感謝音樂會」與太太孫琬玲合體，陳時中甜蜜臉貼臉放閃；國民黨候選人蔣萬安太太石舫亘今日更代夫出征，到市場掃街拜票，兩方紛紛打出「夫人牌」，儘可能將觸角觸及到各角落，讓選票達到最大化。

歷次選舉其實都有「夫人牌」的選舉操作，似乎也可以讓選情升溫，激起選民熱情，讓選民選票票票入匭。陳時中13日「阿中感謝音樂會」與孫琬玲合體，是夫妻倆這幾年來首次公開合體，陳時中感性獻花，說謝謝太太從防疫900多天到選戰100多個日子，一路走來的支持。

▲陳時中「唱咱的歌 行咱的路」音樂會與太太孫琬玲合體。（圖／陳時中競選總部提供）

石舫亘也在今日掃街後，透過蔣辦回應，謝謝大家的關心，「萬安的事情，就是全家的事情」，不只是希望盡一份自己的力量，看到選民的熱情及鼓勵，也深深受到感動。石也說，剩下幾天，蔣的行程非常多，自己很早就向團隊表達，希望在最後幾天當「分身」，代替蔣到市場拜票，「我們可以分頭進行，共同為團隊做最後衝刺！」

選戰已到最後關頭，藍綠白選情似乎然是膠著狀態，文化大學教授鈕則勳表示，陳時中與太太合體，可以塑造暖男老公的形象；蔣萬安與太太分進合擊，很有話題性，加上石舫亘挺6個月身孕，可能還可以催出一些「同情票」，雙方現在推出「夫人牌」突圍，確實對候選人有加分的機會。

▲蔣萬安妻子石舫亘代夫出征，一大早便來到台北市公有成功市場掃街拜票。挺著六個月身孕的石舫亘人氣爆棚，深受攤商及採買民眾的歡迎。（圖／記者湯興漢攝）



選戰剩11天就要投票，各候選人招數出盡，「夫人牌」也許只是催票的其中一種選戰操作，但仍為選情帶來不少話題。ˋ進入倒數階段，藍綠除了持續固守基本盤，也不容大意，至於夫人牌能替候選人轉換多少選票，還得等選舉結果驗證。

