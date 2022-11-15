她選台北市長「最高學歷幼稚園」！　這間學校紅了

▲童文薰在選舉公報上的最高學歷為幼稚園，引發熱議。（圖／中選會）

記者邱晟軒／綜合報導

無黨籍台北市長候選人童文薰今（15日）被發現在選舉公報上的最高學歷竟寫「板信幼稚園」，引起外界熱議。對此，童文薰在臉書上透露，不少家長看到自己的選舉公報後，紛紛想送孩子們就讀板信幼稚園。

無黨籍台北市長候選人童文薰於選舉公報上的經歷，包括曾擔任新竹科學園全友公司法務、美國紐約州律師、國際人權律師、ADOBE公司法律顧問、矽谷電動車新創投資、WETW元宇宙鍛造先驅者以及智慧行動科技公司創辦人，經歷可謂相當豐富。

童文薰的政見欄位則指出，建構台北數位科技城、舉辦四城論壇、建造花博數位金融城、成立台北市棒球隊、加速違老都更、開放家庭幫傭、解決內湖交通以及建立動物醫院等。不過，最高學歷卻寫著「板信幼稚園」。

▲童文薰臉書發文。（圖／童文薰臉書）

童文薰稍早在個人臉書發文表示，看完我的選舉公報後，「有人要送小朋友去讀板信幼稚園！我推！這個幼稚園真的超讚的！但不知現在是否改建了，以前我們從二樓到一樓，是直接溜滑梯下來的，超好玩的，我的第一個母校！」

事實上，童文薰畢業於北一女，之後陸續取得國立台灣大學法學學士以及美國太平洋大學麥克喬治法學院法學碩士學位。那麼為何要在選舉公報上填幼稚園？童文薰今天在政見發表會解釋，發現參選台北市長對學經歷沒有要求，加上這陣子許多政治人物出現論文、學歷疑慮，她覺得爭辯這些對台北市政絲毫沒有幫助，因此將參選的最高學歷定為板信幼稚園。

▼童文薰利用政見發表會機會，解釋自己為何以幼稚園學歷參選台北市長。（圖／台北市選舉委員會直播）