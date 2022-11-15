國民黨團拒協商11/25立法院停會　「我們不願意當薪水小偷」

▲李德維、曾銘宗出席國民黨團「終結黑金 贏回正義！ 蔡英文這話是喊給民進黨聽得吧！」。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大選投票26日登場，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨表示，考量朝野政黨都在助選，建議25日立法院停會一次，只要朝野黨團簽字就好。不過，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，目前朝野氣氛不佳，所以暫時關閉跟民進黨的朝野協商，「我們不會去」。黨團書記長李德維則說，國民黨團不願意當薪水小偷。

柯建銘昨晚受訪表示，考量朝野政黨都在助選，立法院過去也有選前停會的案例，因此民進黨團建議11月25日的立法院會停會一次，自己會持續與在野黨團溝通。

但曾銘宗15日在國民黨團記者會上表示，過去案例中，立法院也有未曾因地方選舉而停會，目前朝野氣氛不佳，且管碧玲將《醫師法》7項附帶決議的責任全推給他，但7項附帶決議中，有5個是民進黨委員提案，另兩個是他跟柯建銘、時任民眾黨立委蔡壁如提的，「我要負責任的是那兩個的三分之一」，所以暫時關閉跟民進黨朝野協商，「邀請我們協商，我們不會去」。

李德維則說，民進黨過去口口聲聲說薪水小偷，但現在卻為了地方縣市長選舉，柯建銘竟想要停會而要求討論，不過站在國民黨團立場，「我們不願意當薪水小偷」，更不可能附和柯建銘的提議，因為國民黨團認為拿納稅人義務薪水，就是希望立法院正常開會。